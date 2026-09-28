Kabine bugün toplanıyor: Fon soruşturması dahil masada kritik başlıklar var

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İstanbul
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri fon krizi soruşturması olacak.
Soruşturma kapsamındaki son durum Kabine toplantısında ayrıntılı şekilde ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen teknik ve hukuki çalışmalar masaya yatırılacak, atılacak ilave adımlar değerlendirilecek.
Kabinenin bir diğer önemli gündem başlığı ise “Terörsüz Türkiye” hedefi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan kurulun 24 Ağustos’taki ilk toplantısının ardından gelinen aşama gözden geçirilecek. Sahadaki son gelişmeler, güvenlik birimlerinin hazırladığı raporlar ile terör örgütünün silah bırakma ve fesih sürecine ilişkin detaylar değerlendirilecek.
Kabinede ayrıca, 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemi de ele alınacak. Yeni dönemde Meclis’e sunulacak kanun teklifleri ve öncelikli düzenlemeler istişare edilecek.
Dış politika başlığında ise bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecek. ABD ile İran arasındaki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail’in bölgesel saldırganlığının önlenmesine yönelik adımlar Kabine’nin gündeminde olacak. Türkiye’nin bu süreçte yürüttüğü diplomasi trafiğinde gelinen son durum da toplantıda değerlendirilecek.