Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri fon krizi soruşturması olacak.

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HABERİN ÖZETİ Kabine bugün toplanıyor: Fon soruşturması dahil masada kritik başlıklar var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci, Meclis'in yeni yasama yılı gündemi ve küresel/bölgesel konuları ele almak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Fon krizi soruşturması kapsamındaki son durum ve yürütülen teknik/hukuki çalışmalar değerlendirilecek. “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında saha gelişmeleri, güvenlik birimlerinin raporları ve terör örgütünün silah bırakma/fesih süreci görüşülecek. 1 Ekim’de açılacak Meclis’in gündemi ve yeni dönemde sunulacak kanun teklifleri istişare edilecek. ABD ile İran arasındaki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail’in bölgesel saldırganlığı gibi küresel ve bölgesel gelişmeler değerlendirilecek.

FON SORUŞTURMASI MASADA OLACAK

Soruşturma kapsamındaki son durum Kabine toplantısında ayrıntılı şekilde ele alınacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen teknik ve hukuki çalışmalar masaya yatırılacak, atılacak ilave adımlar değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabinenin bir diğer önemli gündem başlığı ise “Terörsüz Türkiye” hedefi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan kurulun 24 Ağustos’taki ilk toplantısının ardından gelinen aşama gözden geçirilecek. Sahadaki son gelişmeler, güvenlik birimlerinin hazırladığı raporlar ile terör örgütünün silah bırakma ve fesih sürecine ilişkin detaylar değerlendirilecek.

MECLİS 1 EKİM’DE AÇILACAK

Kabinede ayrıca, 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemi de ele alınacak. Yeni dönemde Meclis’e sunulacak kanun teklifleri ve öncelikli düzenlemeler istişare edilecek.

KÜRESEL VE BÖLGESEL KONULAR

Dış politika başlığında ise bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecek. ABD ile İran arasındaki gerilim, Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail’in bölgesel saldırganlığının önlenmesine yönelik adımlar Kabine’nin gündeminde olacak. Türkiye’nin bu süreçte yürüttüğü diplomasi trafiğinde gelinen son durum da toplantıda değerlendirilecek.