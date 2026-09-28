İlkay Gündoğan için karar zamanı: Ocak ayında son noktayı koyacak

Her zaman Galatasaray’da forma giymenin en büyük hallerinden biri olduğunu söyleyen İlkay Gündoğan, son dönemde yeterince süre alamaması, hedef haline gelmesi ve eşinin sosyal medyadan eleştirilere cevap vermesi nedeniyle zor günler geçiriyor.

DEVRE ARASINDA KARAR VERECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan’dan gelen iki teklifi geri çevirmişti. Son gelişmelerin ardından İlkay’ın devre arasında geleceğiyle ilgili yeniden değerlendirme yapma kararı aldığı belirtildi.

Hem kendisinin hem de Galatasaray’ın zarar görmesini istemeyen İlkay Gündoğan’ın, yönetimin ayrılması yönünde karar vermesi halinde ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

SUUDİ EKİPLER CİDDİ RAKAMLAR VERİYOR

Henüz futbolu bırakmayı düşünmeyen İlkay’a Suudi ekiplerinin ciddi rakamlar önerdiği, ancak futbolcunun parayı önceliği olarak görmediği için bu tekliflere olumsuz yanıt verdiği aktarıldı.

İlkay’ın ocak ayında tavrını değiştirmesi halinde Suudi Arabistan’dan gelen tekliflerin yeniden gündeme alınabileceği kaydedildi.