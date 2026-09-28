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Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 09:36

İlkay Gündoğan için karar zamanı: Ocak ayında son noktayı koyacak

Galatasaray'da son dönemde eleştirilerin odağı olan yıldız futbolcu İlkay Gündoğan için artık karar zamanı... Gündoğan'ın devre arasında geleceğine yönelik bir karar alacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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İlkay Gündoğan için karar zamanı: Ocak ayında son noktayı koyacak
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 09:36

Her zaman Galatasaray’da forma giymenin en büyük hallerinden biri olduğunu söyleyen İlkay Gündoğan, son dönemde yeterince süre alamaması, hedef haline gelmesi ve eşinin sosyal medyadan eleştirilere cevap vermesi nedeniyle zor günler geçiriyor.

İlkay Gündoğan için karar zamanı: Ocak ayında son noktayı koyacak

DEVRE ARASINDA KARAR VERECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan’dan gelen iki teklifi geri çevirmişti. Son gelişmelerin ardından İlkay’ın devre arasında geleceğiyle ilgili yeniden değerlendirme yapma kararı aldığı belirtildi.

İlkay Gündoğan için karar zamanı: Ocak ayında son noktayı koyacak

Hem kendisinin hem de Galatasaray’ın zarar görmesini istemeyen İlkay Gündoğan’ın, yönetimin ayrılması yönünde karar vermesi halinde ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade edildi. 

İlkay Gündoğan için karar zamanı: Ocak ayında son noktayı koyacak

SUUDİ EKİPLER CİDDİ RAKAMLAR VERİYOR

Henüz futbolu bırakmayı düşünmeyen İlkay’a Suudi ekiplerinin ciddi rakamlar önerdiği, ancak futbolcunun parayı önceliği olarak görmediği için bu tekliflere olumsuz yanıt verdiği aktarıldı.

İlkay’ın ocak ayında tavrını değiştirmesi halinde Suudi Arabistan’dan gelen tekliflerin yeniden gündeme alınabileceği kaydedildi.

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