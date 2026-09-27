Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 20:14
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 20:14

Fenerbahçe Tarfin, Bahçeşehir Koleji'ne kaybetti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Tarfin, yeni sezonun ilk haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Bahçeşehir Koleji'ne konuk oldu. Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 98-83'lük skorla kaybederek sezona mağlubiyetle başladı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Tarfin, Bahçeşehir Koleji'ne kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 20:14
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 20:14

'nde ilk hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde ile , 'nda karşı karşıya geldi.

Maça etkili başlayan taraf ev sahibi Bahçeşehir Koleji oldu. Oyun üstünlüğünü eline alan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 28-16 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci çeyreğinde etkili olan taraf ise konuk ekip Fenerbahçe Tarfin oldu. Sarı-lacivertliler, farkı azaltmayı başarsa da devre arasına 51-43 geride girdi.

Fenerbahçe Tarfin, Bahçeşehir Koleji'ne kaybetti

Karşılaşmanın üçüncü çeyreği dengeli bir oyuna sahne olurken Bahçeşehir Koleji, son periyoda 74-65'lik üstünlükle önde girdi.

Maçın son çeyreğinde de hata yapmayan ve etkili bir oyun ortaya koyan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 98-83'lük skorla kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Tarfin, Bahçeşehir Koleji'ne kaybetti

Bahçeşehir Koleji bu sonuçla Türkiye Sigorta Süper Ligi'ne galibiyetle başlarken Fenerbahçe Tarfin ise yeni sezona mağlubiyetle başladı.

Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında sahasında Biotekno Körfez Basket'i ağırlayacak. Bahçeşehir Koleji ise 2. hafta maçında deplasmanda Çayırova Belediyesi'ne konuk olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Nihat Özbağı "Ben karşılayacağım" diyerek duyurdu! Türkiye'nin en büyüğü olacak
İtalya Teknik Direktörü Mancini, Türkiye maçı öncesinde konuştu! "Yarın iyi bir mücadele olacak"
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Bahçeşehir Koleji
#Basketbol
#sinan erdem spor salonu
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Fenerbahçe Tarfin
#Biotekno Körfez Basket
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.