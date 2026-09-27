Fenerbahçe Tarfin, Bahçeşehir Koleji'ne kaybetti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Tarfin, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Maça etkili başlayan taraf ev sahibi Bahçeşehir Koleji oldu. Oyun üstünlüğünü eline alan Bahçeşehir Koleji, ilk çeyreği 28-16 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci çeyreğinde etkili olan taraf ise konuk ekip Fenerbahçe Tarfin oldu. Sarı-lacivertliler, farkı azaltmayı başarsa da devre arasına 51-43 geride girdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreği dengeli bir oyuna sahne olurken Bahçeşehir Koleji, son periyoda 74-65'lik üstünlükle önde girdi.

Maçın son çeyreğinde de hata yapmayan ve etkili bir oyun ortaya koyan Bahçeşehir Koleji, karşılaşmayı 98-83'lük skorla kazanmayı başardı.

Bahçeşehir Koleji bu sonuçla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne galibiyetle başlarken Fenerbahçe Tarfin ise yeni sezona mağlubiyetle başladı.

Fenerbahçe Tarfin, Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında sahasında Biotekno Körfez Basket'i ağırlayacak. Bahçeşehir Koleji ise 2. hafta maçında deplasmanda Çayırova Belediyesi'ne konuk olacak.