Pakistan'da 17 yaşındaki bir lise öğrencisi, babasını zehirlemeye çalışmakla suçlandı ve tutuklandı. Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Ulusal Siber Suç Soruşturma Ajansı (NCCIA), otomatik bir sistem aracılığıyla alınan ihbar sonrası Pencap eyaletinin Bahawalpur kentinde operasyon düzenledi.

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HABERİN ÖZETİ Breaking Bad dizisini izledi, yapay zekadan da tavsiye alıp babasını zehirlemeye kalktı Pakistan'da 'Breaking Bad' dizisinden etkilenip evinde laboratuvar kurarak yapay zeka tavsiyesiyle babasını zehirlemeye çalıştığı iddia edilen 17 yaşındaki bir lise öğrencisi tutuklandı. Pakistan Ulusal Siber Suç Soruşturma Ajansı (NCCIA), otomatik sistem ihbarı sonrası Pencap eyaletinin Bahawalpur kentinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 17 yaşındaki lise ikinci sınıf öğrencisinin 'Breaking Bad' dizisini izledikten sonra evinde kimyasal deneyler için küçük bir laboratuvar kurduğu belirlendi. Şüphelinin ölümcül bir maddenin nasıl uygulanacağı konusunda yapay zekadan tavsiye aldığı ve yurt içi ile yurt dışından kimyasal maddeler temin ettiği tespit edildi. Evde hazırladığı karışımla babasını zehirlemeye çalışmakla suçlanan şüpheli tutuklandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BREAKING BAD İZLEDİ, LABORATUVAR KURDU

Yapılan operasyonda lise ikinci sınıf öğrencisi 17 yaşında bir kişinin "Breaking Bad" isimli Amerikan suç dizisini izleyip kimyasal deneyler yapmak amacıyla evinde küçük bir laboratuvar kurduğu saptandı.

YAPAY ZEKADAN 'ZEHİRLEME' TAVSİYESİ

Bu kişinin "ölümcül olabilecek bir maddenin nasıl uygulanacağı" konusunda yapay zekadan tavsiye aldığı ve bu doğrultuda ülke içi ve dışından kimyasal maddeler temin ettiği tespit edildi.

Zehirlemek amacıyla evde karışım hazırlamak ve bu maddeyi kullanarak babasını zehirlemeye çalışmakla suçlanan kişi tutuklandı.

Olayın koşulları, kullanılan kimyasalların niteliği ve şüphelinin internetteki faaliyetlerini belirlemek üzere soruşturma açıldı.

BREAKING BAD DİZİSİ NE ANLATIYORDU?

ABD'de 2008-2013 yılları arasında yayımlanan "Breaking Bad" dizisi, akciğer kanseri teşhisi konulan bir kimya öğretmeninin, ailesinin geleceğini güvence altına almak amacıyla eski bir öğrencisiyle birlikte uyuşturucu üretip satmasını konu ediniyor.