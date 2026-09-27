Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda mı? Dünya bunu konuşuyor, ünlü programcı bunun için Türkiye'de

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu öne sürülen oluşum dünyanın gündeminde. Dış basının yakından takip ettiği ihtimal için dünyanın en tanınmış maceracı ve televizyon programcılarından Bear Grylls de Türkiye'ye geldi.

NUH'UN GEMİSİ ARAŞTIRMALARI

Grylls, Türkiye'ye gelir gelmez Ağrı Dağı'nın yolunu tuttu ve Nuh’un Gemisi araştırmalarının sürdüğü bölgeye geldi. Şimdiye kadar hayatta kalma programlarıyla dikkat çeken Grylls, alandaki çalışmaları inceledi. Bölgede araştırmalar yürüten Noah’s Ark Scans ekibi de Grylls’ın mevcut bulguları yerinde görmek amacıyla alana geldiğini açıkladı.

Son görüntülerde araştırma sahasında büyük bir sondaj makinesinin çalışmalarda kullanıldığı görülüyor. Ekipler, bölgenin altında bulunan yapıların niteliğini belirlemek amacıyla farklı yöntemlerle incelemelerini sürdürüyor.

KEŞİF ÇALIŞMALARI KAYIT ALTINDA

Noah’s Ark Scans ekibi, Bear Grylls’ın ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada araştırmaların uluslararası ölçekte ilgi gördüğünü belirtti. Açıklamada, “Ağrı Dağları'nda burada yaptığımız araştırmalarla ilgili haberler dünya çapında yayılıyor ve Bear Grylls, kanıtları kendi gözleriyle görmek için Nuh'un Gemisi alanına geldi” ifadeleri kullanıldı. Ünlü maceracının ekibi de bölgede yürütülen bilimsel araştırmaları ve keşif çalışmalarını kayıt altına alıyor.

'NUH'UN GEMİSİ AĞRI DAĞI'NDA' İDDİASI

ABD ve İngiltere’den gelen film ekipleri de Nuh’un Gemisi anlatısını konu alan uluslararası belgesel projeleri için Doğubayazıt’ta çalışma yürütüyor. Araştırmaların merkezinde, 1959 yılında Harita Yüzbaşı İlhan Durupınar tarafından hava fotoğrafları incelenirken fark edilen gemi biçimindeki oluşum bulunuyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığındaki ekip, Amerikalı araştırmacı Andrew Jones’un desteğiyle bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.

Çalışmalarda ilk olarak GPS noktaları belirlendi ve alanın üç boyutlu haritaları oluşturuldu. Ardından yapılan radar taramalarında koridor veya oda olabileceği değerlendirilen bazı boşluklar tespit edildi. Araştırmacılar bu bölgelerde sondaj ve toprak analizlerini yoğunlaştırdı. Prof. Dr. Atila, alınan numunelerin kış boyunca inceleneceğini belirterek, “Bu toprak numuneleri kış boyunca analiz edilecek” dedi.