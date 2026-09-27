Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 10:21

Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda mı? Dünya bunu konuşuyor, ünlü programcı bunun için Türkiye'de

Dünyanın tanınmış macera programcısı Bear Grylls bu kez Türkiye'ye geldi. Ağrı Dağı çevresinde olduğuna inanılan Nuh'un gemisi için yapılan araştırmaları inceleyen Grylls, paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 10:21

'nın ilçesinde Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu öne sürülen oluşum dünyanın gündeminde. Dış basının yakından takip ettiği ihtimal için dünyanın en tanınmış maceracı ve televizyon programcılarından Bear Grylls de Türkiye'ye geldi. 

Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda mı? Dünya bunu konuşuyor, ünlü programcı bunun için Türkiye'de

NUH'UN GEMİSİ ARAŞTIRMALARI

Grylls, Türkiye'ye gelir gelmez 'nın yolunu tuttu ve Nuh’un Gemisi araştırmalarının sürdüğü bölgeye geldi. Şimdiye kadar hayatta kalma programlarıyla dikkat çeken Grylls, alandaki çalışmaları inceledi. Bölgede araştırmalar yürüten Noah’s Ark Scans ekibi de Grylls’ın mevcut bulguları yerinde görmek amacıyla alana geldiğini açıkladı. 

Son görüntülerde araştırma sahasında büyük bir sondaj makinesinin çalışmalarda kullanıldığı görülüyor. Ekipler, bölgenin altında bulunan yapıların niteliğini belirlemek amacıyla farklı yöntemlerle incelemelerini sürdürüyor.

Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda mı? Dünya bunu konuşuyor, ünlü programcı bunun için Türkiye'de

KEŞİF ÇALIŞMALARI KAYIT ALTINDA 

Noah’s Ark Scans ekibi, Bear Grylls’ın ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada araştırmaların uluslararası ölçekte ilgi gördüğünü belirtti. Açıklamada, “Ağrı Dağları'nda burada yaptığımız araştırmalarla ilgili haberler dünya çapında yayılıyor ve Bear Grylls, kanıtları kendi gözleriyle görmek için Nuh'un Gemisi alanına geldi” ifadeleri kullanıldı. Ünlü maceracının ekibi de bölgede yürütülen bilimsel araştırmaları ve keşif çalışmalarını kayıt altına alıyor.

Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda mı? Dünya bunu konuşuyor, ünlü programcı bunun için Türkiye'de

'NUH'UN GEMİSİ AĞRI DAĞI'NDA' İDDİASI

ABD ve İngiltere’den gelen film ekipleri de Nuh’un Gemisi anlatısını konu alan uluslararası belgesel projeleri için Doğubayazıt’ta çalışma yürütüyor. Araştırmaların merkezinde, 1959 yılında Harita Yüzbaşı İlhan Durupınar tarafından hava fotoğrafları incelenirken fark edilen gemi biçimindeki oluşum bulunuyor. 

Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda mı? Dünya bunu konuşuyor, ünlü programcı bunun için Türkiye'de

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığındaki ekip, Amerikalı araştırmacı Andrew Jones’un desteğiyle bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.

Nuh'un Gemisi Ağrı Dağı'nda mı? Dünya bunu konuşuyor, ünlü programcı bunun için Türkiye'de

Çalışmalarda ilk olarak GPS noktaları belirlendi ve alanın üç boyutlu haritaları oluşturuldu. Ardından yapılan radar taramalarında koridor veya oda olabileceği değerlendirilen bazı boşluklar tespit edildi. Araştırmacılar bu bölgelerde sondaj ve toprak analizlerini yoğunlaştırdı. Prof. Dr. Atila, alınan numunelerin kış boyunca inceleneceğini belirterek, “Bu toprak numuneleri kış boyunca analiz edilecek” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İspanya'da 87 yaşındaki kadın evinden sedyeyle çıkarıldı, konut krizi halkı sokağa döktü
Kazakistan'da tatbikat sırasında askerler denize sürüklendi! Çok sayıda can kaybı var, ulusal yas ilan edildi
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Ağrı
#doğubayazıt
#Ağrı Dağı
#Nuh'un Gemisi
#Bear Grylls
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.