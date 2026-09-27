Almanya'da Baden Eyaleti amatör liginde mücadele eden Türkspor SV Pforzheim hakkında kara para soruşturması başlatıldı. Şubat ayında Antalya kampı için Stuttgart Havalimanı'na gelen 27 futbolcu ve kulüp yöneticilerinin valizlerinde 215 bin avro nakit para ele geçirildi.

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HABERİN ÖZETİ Türk futbol takımına kara para operasyonu! Milyonlarca euroluk altını eritip Türkiye'ye sokacaklardı Almanya'da Türkspor SV Pforzheim futbol kulübüne yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında yüklü miktarda nakit para ele geçirildi ve kulüp yöneticileri gözaltına alındı. Almanya'da amatör ligde mücadele eden Türkspor SV Pforzheim'ın Stuttgart Havalimanı'nda 27 futbolcu ve yöneticisinin valizlerinde 215 bin avro nakit para ele geçirildi. Stuttgart Savcılığı, paranın kaynağının açıklanamaması üzerine soruşturma başlattı. Kulüp binasına yapılan baskında 220 bin avro daha ele geçirildi ve eski sportif direktör Eser Güner ile bir yönetici gözaltına alındı. Eski sportif direktör Eser Güner ve bir yönetici, kara para aklama ve organize ticari hırsızlık malı kabulü suçlamalarıyla tutuklandı. Soruşturmada, 50 milyon avro değerindeki altının eritilerek Türkiye'ye gönderilmeye hazırlandığı iddia edildi.

YÜZBİNLERCE AVRO ELE GEÇİRİLDİ

Paranın kaynağının açıklanamaması üzerine Stuttgart Savcılığı soruşturma başlatırken, kulübün mali yapısı da incelemeye alındı. Geçtiğimiz hafta kulübe ait binaya düzenlenen baskında 220 bin avro daha ele geçirildi. Eski sportif direktör Eser Güner ile bir yönetici gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Suçlamaları reddeden Güner, kulübün vergi dairesine yaklaşık 200 bin avro borcu bulunduğunu ve 30 bin avroluk saha kirasını dahi ödeyemediklerini söyledi.

Güner ve diğer şüpheli, kara para aklama ve organize ticari hırsızlık malı kabulü suçlamalarıyla tutuklandı.

ERİTTİKLERİ ALTINI TÜRKİYE'YE GÖNDERECEKLERDİ

Soruşturmada Güner'in kulübü suç faaliyetlerinde kullanan bir kaçakçılık çetesinin elebaşı olduğu, Pforzheim'de çalındığı öne sürülen 50 milyon avro değerindeki altının Calw bölgesindeki fırınlarda eritilerek satıldığı ve paranın Türkiye'ye gönderilmeye hazırlandığı iddia edildi. Olayla ilgili 9 kişi ve 27 futbolcu hakkında soruşturma sürüyor.