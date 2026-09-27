Türk futbol takımına kara para operasyonu! Milyonlarca euroluk altını eritip Türkiye'ye sokacaklardı

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İstanbul
Almanya'da Baden Eyaleti amatör liginde mücadele eden Türkspor SV Pforzheim hakkında kara para soruşturması başlatıldı. Şubat ayında Antalya kampı için Stuttgart Havalimanı'na gelen 27 futbolcu ve kulüp yöneticilerinin valizlerinde 215 bin avro nakit para ele geçirildi.
Paranın kaynağının açıklanamaması üzerine Stuttgart Savcılığı soruşturma başlatırken, kulübün mali yapısı da incelemeye alındı. Geçtiğimiz hafta kulübe ait binaya düzenlenen baskında 220 bin avro daha ele geçirildi. Eski sportif direktör Eser Güner ile bir yönetici gözaltına alındı.
Suçlamaları reddeden Güner, kulübün vergi dairesine yaklaşık 200 bin avro borcu bulunduğunu ve 30 bin avroluk saha kirasını dahi ödeyemediklerini söyledi.
Güner ve diğer şüpheli, kara para aklama ve organize ticari hırsızlık malı kabulü suçlamalarıyla tutuklandı.
Soruşturmada Güner'in kulübü suç faaliyetlerinde kullanan bir kaçakçılık çetesinin elebaşı olduğu, Pforzheim'de çalındığı öne sürülen 50 milyon avro değerindeki altının Calw bölgesindeki fırınlarda eritilerek satıldığı ve paranın Türkiye'ye gönderilmeye hazırlandığı iddia edildi. Olayla ilgili 9 kişi ve 27 futbolcu hakkında soruşturma sürüyor.