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Dünya
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 10:08

Türk futbol takımına kara para operasyonu! Milyonlarca euroluk altını eritip Türkiye'ye sokacaklardı

Almanya'da Türkspor SV Pforzheim'a yönelik kara para soruşturmasında şoke eden detaylar ortaya çıktı. Operasyonda yüz binlerce avro ele geçirilirken çalındığı öne sürülen 50 milyon avro değerindeki altının Calw bölgesindeki fırınlarda eritilerek satıldığı ve paranın Türkiye'ye gönderilmeye hazırlandığı iddia edildi

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Türk futbol takımına kara para operasyonu! Milyonlarca euroluk altını eritip Türkiye'ye sokacaklardı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 10:08

Almanya'da Baden Eyaleti amatör liginde mücadele eden Türkspor SV Pforzheim hakkında kara para soruşturması başlatıldı. Şubat ayında Antalya kampı için Havalimanı'na gelen 27 futbolcu ve kulüp yöneticilerinin valizlerinde 215 bin avro nakit para ele geçirildi.

HABERİN ÖZETİ

Türk futbol takımına kara para operasyonu! Milyonlarca euroluk altını eritip Türkiye'ye sokacaklardı

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Almanya'da Türkspor SV Pforzheim futbol kulübüne yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında yüklü miktarda nakit para ele geçirildi ve kulüp yöneticileri gözaltına alındı.
Almanya'da amatör ligde mücadele eden Türkspor SV Pforzheim'ın Stuttgart Havalimanı'nda 27 futbolcu ve yöneticisinin valizlerinde 215 bin avro nakit para ele geçirildi.
Stuttgart Savcılığı, paranın kaynağının açıklanamaması üzerine soruşturma başlattı.
Kulüp binasına yapılan baskında 220 bin avro daha ele geçirildi ve eski sportif direktör Eser Güner ile bir yönetici gözaltına alındı.
Eski sportif direktör Eser Güner ve bir yönetici, kara para aklama ve organize ticari hırsızlık malı kabulü suçlamalarıyla tutuklandı.
Soruşturmada, 50 milyon avro değerindeki altının eritilerek Türkiye'ye gönderilmeye hazırlandığı iddia edildi.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

YÜZBİNLERCE AVRO ELE GEÇİRİLDİ

Paranın kaynağının açıklanamaması üzerine Stuttgart Savcılığı soruşturma başlatırken, kulübün mali yapısı da incelemeye alındı. Geçtiğimiz hafta kulübe ait binaya düzenlenen baskında 220 bin avro daha ele geçirildi. Eski sportif direktör Eser Güner ile bir yönetici gözaltına alındı.

Türk futbol takımına kara para operasyonu! Milyonlarca euroluk altını eritip Türkiye'ye sokacaklardı

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Suçlamaları reddeden Güner, kulübün vergi dairesine yaklaşık 200 bin avro borcu bulunduğunu ve 30 bin avroluk saha kirasını dahi ödeyemediklerini söyledi. 

Güner ve diğer şüpheli, kara para aklama ve organize ticari hırsızlık malı kabulü suçlamalarıyla tutuklandı.

Türk futbol takımına kara para operasyonu! Milyonlarca euroluk altını eritip Türkiye'ye sokacaklardı

ERİTTİKLERİ ALTINI TÜRKİYE'YE GÖNDERECEKLERDİ

Soruşturmada Güner'in kulübü suç faaliyetlerinde kullanan bir kaçakçılık çetesinin elebaşı olduğu, Pforzheim'de çalındığı öne sürülen 50 milyon avro değerindeki altının Calw bölgesindeki fırınlarda eritilerek satıldığı ve paranın 'ye gönderilmeye hazırlandığı iddia edildi. Olayla ilgili 9 kişi ve 27 futbolcu hakkında soruşturma sürüyor.

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#Türkiye
#stuttgart
#Türkspor Sv Pforzheim
#Eser Güner
#Baden Eyaleti
#Dünya
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