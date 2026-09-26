Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Savcı Sibel Tunç acil serviste hayatını kaybetti! Şüpheli ölüme inceleme başlatıldı

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İstanbul
Almanya'da savcılık yapan Sibel Tunç (42) ile eşi Aykut Tunç tatil için Türkiye'ye geldi. Tunç çifti, İstanbul Silivri'deki Mimar Sinan Mahallesi’nde bir evde kalmaya başladı.
Yaklaşık 4 gündür kusma şikayeti bulunan ve kronik tansiyon hastası olduğu öğrenilen Tunç, 13 Eylül'de, saat 02.42'de yeniden rahatsızlandı.
Tunç, Silivri Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldükten sonra tedavi için beklediği sırada aniden fenalaştı.
Acil servisin kırmızı alanına alınan Tunç'a müdahale edildi. Ancak Sibel Tunç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Doktor tarafından ölümün "şüpheli" olarak değerlendirilmesi üzerine adli işlem başlatıldı. Tunç’un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Savcı Sibel Tunç'un cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Silivri'de toprağa verildi.