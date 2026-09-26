Almanya'da savcılık yapan Sibel Tunç (42) ile eşi Aykut Tunç tatil için Türkiye'ye geldi. Tunç çifti, İstanbul Silivri'deki Mimar Sinan Mahallesi’nde bir evde kalmaya başladı.

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HABERİN ÖZETİ Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Savcı Sibel Tunç acil serviste hayatını kaybetti! Şüpheli ölüme inceleme başlatıldı Almanya'da savcılık yapan ve tatil için Türkiye'ye gelen 42 yaşındaki Sibel Tunç, kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kronik tansiyon hastası olan ve yaklaşık 4 gündür kusma şikayeti bulunan Tunç, 13 Eylül saat 02.42'de yeniden rahatsızlandı. Silivri Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi için beklerken fenalaşan Tunç, kırmızı alandaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorun ölümü "şüpheli" olarak değerlendirmesi üzerine adli işlem ve soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm nedeni için incelemeler sürerken Tunç'un cenazesi Silivri'de toprağa verildi.

4 GÜN BOYUNCA KUSTU

Yaklaşık 4 gündür kusma şikayeti bulunan ve kronik tansiyon hastası olduğu öğrenilen Tunç, 13 Eylül'de, saat 02.42'de yeniden rahatsızlandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE BEKLERKEN FENALAŞTI

Tunç, Silivri Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldükten sonra tedavi için beklediği sırada aniden fenalaştı.

Acil servisin kırmızı alanına alınan Tunç'a müdahale edildi. Ancak Sibel Tunç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doktor tarafından ölümün "şüpheli" olarak değerlendirilmesi üzerine adli işlem başlatıldı. Tunç’un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.​​​​​​​

SİLİVRİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Savcı Sibel Tunç'un cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Silivri'de toprağa verildi.



