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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 18:39
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 18:44

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Savcı Sibel Tunç acil serviste hayatını kaybetti! Şüpheli ölüme inceleme başlatıldı

Almanya'dan tatil için geldiği Silivri'de 4 gündür kusma şikayetiyle acile kaldırılan Savcı Sibel Tunç, beklerken fenalaştı. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Tunç, yaşamını yitirdi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine inceleme başlatıldı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Savcı Sibel Tunç acil serviste hayatını kaybetti! Şüpheli ölüme inceleme başlatıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 18:39
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 18:44

'da savcılık yapan Sibel Tunç (42) ile eşi Aykut Tunç tatil için 'ye geldi. Tunç çifti, İstanbul 'deki Mimar Sinan Mahallesi’nde bir evde kalmaya başladı.

HABERİN ÖZETİ

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Savcı Sibel Tunç acil serviste hayatını kaybetti! Şüpheli ölüme inceleme başlatıldı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Almanya'da savcılık yapan ve tatil için Türkiye'ye gelen 42 yaşındaki Sibel Tunç, kaldırıldığı Silivri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kronik tansiyon hastası olan ve yaklaşık 4 gündür kusma şikayeti bulunan Tunç, 13 Eylül saat 02.42'de yeniden rahatsızlandı.
Silivri Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi için beklerken fenalaşan Tunç, kırmızı alandaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Doktorun ölümü "şüpheli" olarak değerlendirmesi üzerine adli işlem ve soruşturma başlatıldı.
Kesin ölüm nedeni için incelemeler sürerken Tunç'un cenazesi Silivri'de toprağa verildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

4 GÜN BOYUNCA KUSTU

Yaklaşık 4 gündür kusma şikayeti bulunan ve kronik tansiyon hastası olduğu öğrenilen Tunç, 13 Eylül'de, saat 02.42'de yeniden rahatsızlandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE BEKLERKEN FENALAŞTI

Tunç, Silivri Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldükten sonra tedavi için beklediği sırada aniden fenalaştı.

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Savcı Sibel Tunç acil serviste hayatını kaybetti! Şüpheli ölüme inceleme başlatıldı

Acil servisin kırmızı alanına alınan Tunç'a müdahale edildi. Ancak Sibel Tunç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doktor tarafından ölümün "şüpheli" olarak değerlendirilmesi üzerine adli işlem başlatıldı. Tunç’un kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.​​​​​​​

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Savcı Sibel Tunç acil serviste hayatını kaybetti! Şüpheli ölüme inceleme başlatıldı

SİLİVRİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Savcı Sibel Tunç'un cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Silivri'de toprağa verildi.

 


 

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#Türkiye
#Almanya
#silivri
#Sibel Tunç
#Aykut Tunç
#3. Sayfa
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