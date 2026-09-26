Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 16:38

Fransa mağlubiyeti sonrası Kylian Mbappe’den dikkat çeken Arda Güler paylaşımı!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, sahasında ağırladığı Fransa’ya tek golle mağlup oldu. Kocaeli Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından ise maça damgasını vuran an, Fransız yıldız Kylian Mbappe’nin Real Madrid’den takım arkadaşı Arda Güler ile yaptığı paylaşım oldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fransa mağlubiyeti sonrası Kylian Mbappe’den dikkat çeken Arda Güler paylaşımı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 16:38

'ndeki ilk sınavında ile kozlarını paylaşan Ay-Yıldızlılarımız, Kocaeli Stadı’nda taraftarının yoğun desteği altında sahaya çıktı. Baştan sona büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı konuk ekip Fransa, dünya yıldızı ’nin attığı tek golle 1-0 galip tamamladı.

Fransa mağlubiyeti sonrası Kylian Mbappe’den dikkat çeken Arda Güler paylaşımı!

SAHA İÇİ REKABET BİTTİ, DOSTLUK SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

Doksan dakikanın son düdüğüyle birlikte saha içindeki kıyasıya rekabet yerini dostluğa bıraktı. Maçın ardından Fransız süper yıldız Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından Real Madrid’de birlikte forma giydiği milli futbolcumuz ile çekildiği bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Fransa mağlubiyeti sonrası Kylian Mbappe’den dikkat çeken Arda Güler paylaşımı!

Mbappe’nin, genç yetenek Arda Güler ile yer aldığı kareye "Habibi" notunu düşmesi kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. İki genç yıldızın bu samimi karesi, futbolseverler tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

Fransa mağlubiyeti sonrası Kylian Mbappe’den dikkat çeken Arda Güler paylaşımı!

İŞTE ÇOK KONUŞULAN O PAYLAŞIM:

Fransa mağlubiyeti sonrası Kylian Mbappe’den dikkat çeken Arda Güler paylaşımı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’den FIFA’nın transfer yasağı kararına ilişkin resmi açıklama: Cezanın nedeni belli oldu!
Süper Lig'de sürpriz ayrılık: Galatasaray'ın eski futbolcusu 33 yaşında futbolu bıraktı!
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#fransa
#arda güler
#Futbol
#kylian mbappe
#Uefa Uluslar A Ligi
#Kocaeli Stadı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.