Fransa mağlubiyeti sonrası Kylian Mbappe’den dikkat çeken Arda Güler paylaşımı!

UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavında Fransa ile kozlarını paylaşan Ay-Yıldızlılarımız, Kocaeli Stadı’nda taraftarının yoğun desteği altında sahaya çıktı. Baştan sona büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı konuk ekip Fransa, dünya yıldızı Kylian Mbappe’nin attığı tek golle 1-0 galip tamamladı.

SAHA İÇİ REKABET BİTTİ, DOSTLUK SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

Doksan dakikanın son düdüğüyle birlikte saha içindeki kıyasıya rekabet yerini dostluğa bıraktı. Maçın ardından Fransız süper yıldız Kylian Mbappe, sosyal medya hesabından Real Madrid’de birlikte forma giydiği milli futbolcumuz Arda Güler ile çekildiği bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

Mbappe’nin, genç yetenek Arda Güler ile yer aldığı kareye "Habibi" notunu düşmesi kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. İki genç yıldızın bu samimi karesi, futbolseverler tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

İŞTE ÇOK KONUŞULAN O PAYLAŞIM: