Süper Lig'de sürpriz ayrılık: Galatasaray'ın eski futbolcusu 33 yaşında futbolu bıraktı!

Türk futbolseverlerin Galatasaray, Pendikspor ve son olarak Eyüpspor'dan yakından tanıdığı Fredrik Midtsjö, yeşil sahalara veda etti. Yaklaşık iki senedir yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle forma giyemeyen 33 yaşındaki Norveçli orta saha, futbolu bıraktığını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

"SAKATLIĞI ATLATMAK İÇİN ÇOK ÇABALADIM AMA VÜCUDUM İZİN VERMEDİ"

Kariyerini noktalama kararını taraftarlarıyla paylaşan Midtsjö, vedasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık iki yıldır sahalardan uzak kaldıktan sonra, profesyonel futbolculuk kariyerimi noktalama vaktinin geldiğine karar verdim. Sakatlığımın ardından yeniden tam olarak iyileşebilmek için çok çabaladım; ancak ne yazık ki vücudum beklediğim tepkiyi vermedi. Kesinlikle hayalini kurduğum türden bir son olmadı; yine de geriye dönüp baktığımda kariyerimle gurur duyuyor ve her şey için minnettar hissediyorum. Uzun yıllar boyunca futbol oynama ve sevdiğim işi yapma ayrıcalığına sahip oldum. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, taraftarlara, dostlarıma ve özellikle de iyi günde kötü günde hep yanımda olan aileme teşekkür ederim."

TÜRKİYE KARİYERİNDE 3 FARKLI TAKIMIN FORMASINI GİYDİ

Türkiye macerasına Galatasaray transferiyle adım atan tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı ekipte 28 resmi karşılaşmada görev almıştı. Süper Lig'deki performansıyla dikkat çeken Norveçli oyuncu, Galatasaray döneminin ardından sırasıyla Pendikspor ve Eyüpspor kadrolarında da yer aldı.