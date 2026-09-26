Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etmesi siyasetin gündemine oturdu. İstifa kararının ardından Mansur Yavaş ile CHP arasında yeni bir dönemin başladığını belirten CHP kurmayları, Yavaş'ın partiye geri dönüşüne açık kapı bıraktı.

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HABERİN ÖZETİ CHP Mansur Yavaş'a açık kapı bıraktı: Yeniden bir araya gelebiliriz CHP kulislerinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın partisinden istifa ederek bağımsız devam etme kararının ardından, ileride partiye dönebileceği konuşuluyor. CHP kurmayları, Yavaş'ın istifasının CHP ile ilişkisi açısından yeni bir dönemin kapısını araladığını belirtiyor. Parti yöneticileri, siyasette şartların değişebileceğini ve insanların yeniden bir araya gelebileceğini, bu nedenle Yavaş'ın ileride partiye geri dönebileceği ihtimalini dile getiriyor. Yavaş'ın "tavanda değil tabanda birleşme" mesajının, siyasi hayatına nokta koymadığı şeklinde yorumlanabileceği belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'ın partiden ayrılmasını istemediği ancak Yavaş'ın da kalmak için bir şey yapmadığı ifade ediliyor.

"BUGÜNDEN YARININ HESABI YAPILMAZ"

Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre; CHP yöneticileri “Bugünden yarının hesabını yapmak doğru değil. Siyasette şartlar değişir, insanlar yeniden bir araya gelebilir. Mansur Bey, 2014’te aday oldu, 2016’da istifa etti, 2018’de geri geldi, 2019’da seçildi. Ne olacağı belli olmaz, belki sonra yine geri gelir” değerlendirmesinde bulundu.

"GERİ DÖNÜŞÜ KOLAY OLMAZ"

Muhtemel bir dönüşün bugünkü şartlarda daha önceki dönüş süreci gibi kolay olmayacağını vurgulayan kurmaylar “Ama bu sefer dönüşünü Parti Meclisi kabul eder mi, bilemeyiz. O günün şartlarında kimler olur, parti nasıl bir yapıda bulunur, bunları şimdiden kimse bilemez” ifadelerini kullandı.

SİYASETE DEVAM SİNYALİ VERDİ

ABB Başkanı’nın istifa açıklamasındaki “tavanda değil tabanda birleşme” mesajını da değerlendiren CHP’li yöneticiler, bu ifadenin Yavaş’ın siyasi hayatına tamamen nokta koymadığı şeklinde yorumlanabileceğini belirtti. Kurmaylar “Bu sözleri söylemeseydi tamamen jübile yaptı denirdi” dedi.

Mansur Yavaş’ın ilerleyen dönemde farklı siyasi aktörlerle ortak bir zeminde hareket etme ihtimalini açık tuttuğunu belirten bazı parti yöneticileri “Bu açıklama, önümüzdeki dönemde siyasetin içinde kalacağını ve kendisine bir alan açacağını gösteriyor” diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU GİTMESİNİ İSTEMEZDİ"

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yavaş’ın partiden ayrılmasını istemediğini ifade eden kurmaylar “Kemal Bey Mansur Bey’in gitmesini istemezdi ama Mansur Bey de kalmak için bir şey yapmadı” açıklamasını yaptı.