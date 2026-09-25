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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 23:16

Fenerbahçe Tarfin, Virtus Bologna'yı devirdi! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'e galibiyetle başladı

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de ilk hafta maçında İstanbul'da İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 78-68'lik skorla kazanarak EuroLeague'e galibiyetle başladı. Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 2. hafta maçında sahasında Almanya ekibi Bayern Münih'i ağırlayacak.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe Tarfin, Virtus Bologna'yı devirdi! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'e galibiyetle başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 23:16

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu 'de ilk hafta maçlarının heyecanı yaşandı. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden , ilk hafta maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İtalya temsilcisi ile karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe Tarfin, Virtus Bologna'yı devirdi! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'e galibiyetle başladı

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in ilk haftasında sahasında İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 78-68'lik skorla mağlup ederek lige galibiyetle başladı.
Fenerbahçe Tarfin, ilk çeyreği 23-17 önde tamamladı.
Soyunma odasına Fenerbahçe Tarfin'in 39-38'lik üstünlüğüyle girildi.
Üçüncü periyoda Fenerbahçe Tarfin 59-55 önde girdi.
Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 2. haftasında 29 Eylül Salı günü Bayern Münih ile karşılaşacak.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Fenerbahçe Tarfin, düşük tempoda geçen ve daha çok boyalı alandan skor üretilen ilk periyodu 23-17 önde tamamladı.

Fenerbahçe Tarfin, Virtus Bologna'yı devirdi! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'e galibiyetle başladı

İki ekibin de hücumda ritim yakalamakta zorlandığı ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 39-38 üstün gitti.

Fenerbahçe Tarfin, Virtus Bologna'yı devirdi! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'e galibiyetle başladı

Üçüncü periyoda istekli başlayan Virtus Bologna, peş peşe bulduğu basketlerle 26. dakikada 7 sayılık üstünlük yakaladı ve skor 46-53 oldu. Kalan bölümde 13-0'lık seri elde eden Fenerbahçe, bu çeyreği 59-55 önde bitirdi.

Fenerbahçe Tarfin, Virtus Bologna'yı devirdi! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'e galibiyetle başladı

Sadece iki kez geriye düştüğü dördüncü ve son periyotta Horton-Tucker'ın skorer oyunuyla etkili olan ve son bölümde farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmayı 78-68 kazandı.

Fenerbahçe Tarfin, Virtus Bologna'yı devirdi! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'e galibiyetle başladı

Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'e galibiyetle başladı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 2. haftasında 29 Eylül Salı günü 'da Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.

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#İstanbul
#Basketbol
#euroleague
#virtus bologna
#Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu
#Fenerbahçe Tarfin
#Spor
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