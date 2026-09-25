Fenerbahçe Tarfin, Virtus Bologna'yı devirdi! Sarı-lacivertliler, EuroLeague'e galibiyetle başladı

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İstanbul
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de ilk hafta maçlarının heyecanı yaşandı. EuroLeague'de Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Tarfin, ilk hafta maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda İtalya temsilcisi Virtus Bologna ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Fenerbahçe Tarfin, düşük tempoda geçen ve daha çok boyalı alandan skor üretilen ilk periyodu 23-17 önde tamamladı.
İki ekibin de hücumda ritim yakalamakta zorlandığı ikinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 39-38 üstün gitti.
Üçüncü periyoda istekli başlayan Virtus Bologna, peş peşe bulduğu basketlerle 26. dakikada 7 sayılık üstünlük yakaladı ve skor 46-53 oldu. Kalan bölümde 13-0'lık seri elde eden Fenerbahçe, bu çeyreği 59-55 önde bitirdi.
Sadece iki kez geriye düştüğü dördüncü ve son periyotta Horton-Tucker'ın skorer oyunuyla etkili olan ve son bölümde farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe Tarfin, karşılaşmayı 78-68 kazandı.
Fenerbahçe Tarfin, bu sonuçla EuroLeague'e galibiyetle başladı. Sarı-lacivertliler, EuroLeague'in 2. haftasında 29 Eylül Salı günü İstanbul'da Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.