Emrah Yaşar, altın madalya kazandı! Milli boksör Avrupa şampiyonu oldu

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda son gün heyecanı yaşanıyor.

Dev organizasyonda milli boksör Emrah Yaşar, 90 kiloda finalde İspanyol boksör Enmanuel Reyes Pla ile karşılaştı.

Avrupa sahnesinde ilk defa finale çıkan Emrah, rakibini 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Milli boksör böylece Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihinde erkeklerde ağır sıklette ilk altın madalyasını aldı.

EMRAH YAŞAR'IN ŞAMPİYONLUK YOLCULUĞU

Milli bokör Emrah Yaşar, erkekler 90 kiloda Ermeni Narek Manasyan'ı 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Emrah Yaşar, çeyrek finalde ise Moldovalı Andrei Zaplitnii ile karşılaşmış ve mücadeleden 5-0 galip ayrılarak yarı finale yükselmişti. Yarı finalde Alman sporcu Kevin Lebowski ile karşı karşıya gelen Emrah Yaşar, bu maçtan da 5-0'lık galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırmıştı. Finalde İspanyol Enmanuel Reyes Pla'yı 5-0 yenen Emrah, altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.