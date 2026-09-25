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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 21:48
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 21:48

Emrah Yaşar, altın madalya kazandı! Milli boksör Avrupa şampiyonu oldu

Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nın son gününde milli boksör Emrah Yaşar, 90 kiloda finalde İspanyol Enmanuel Reyes Pla ile karşı karşıya geldi. Emrah Yaşar, rakibini 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu ve Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihinde erkeklerde ağır sıklette ilk altın madalyasını aldı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Emrah Yaşar, altın madalya kazandı! Milli boksör Avrupa şampiyonu oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 21:48
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 21:48

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda son gün heyecanı yaşanıyor.

Dev organizasyonda milli boksör Emrah Yaşar, 90 kiloda finalde İspanyol boksör Enmanuel Reyes Pla ile karşılaştı.

Emrah Yaşar, altın madalya kazandı! Milli boksör Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa sahnesinde ilk defa finale çıkan Emrah, rakibini 5-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Milli boksör böylece Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihinde erkeklerde ağır sıklette ilk altın madalyasını aldı.

Emrah Yaşar, altın madalya kazandı! Milli boksör Avrupa şampiyonu oldu

EMRAH YAŞAR'IN ŞAMPİYONLUK YOLCULUĞU

Milli bokör Emrah Yaşar, erkekler 90 kiloda Ermeni Narek Manasyan'ı 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Emrah Yaşar, çeyrek finalde ise Moldovalı Andrei Zaplitnii ile karşılaşmış ve mücadeleden 5-0 galip ayrılarak yarı finale yükselmişti. Yarı finalde Alman sporcu Kevin Lebowski ile karşı karşıya gelen Emrah Yaşar, bu maçtan da 5-0'lık galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırmıştı. Finalde İspanyol Enmanuel Reyes Pla'yı 5-0 yenen Emrah, altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu.

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ETİKETLER
#Sofya
#2026 Avrupa Boks Şampiyonası
#Asics Arena
#Emrah Yaşar
#Enmanuel Reyes Pla
#Spor
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