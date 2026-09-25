KKTC Başbakanı Ünal Üstel, batan gemide sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında son duruma ilişkin detayları paylaştı. Batık gemideki tüm alanlara ulaşıldığını açıklayan Üstel, başka bir naaş bulunamadığını belirtti. Ölü sayısı 15'e yükselmişti, kayıp 13 yolcu ise aranıyordu.

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HABERİN ÖZETİ Girne açıklarında batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı: Başka naaş bulunamadı Bu metin bir haber ozetleme gorevi icin hazirlanmis bir yer tutucudur ve henuz ozetlenecek herhangi bir haber icermemektedir. Haber metni henuz eklenmemistir. Ozetleme islemi icin haber metninin saglanmasi gerekmektedir.

ÇALIŞMALAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Başbakan Üstel, çalışmaların ilk etapta TCG IŞIN ile başladığını, ardından TCG ALEMDAR’ın da çalışmalara katıldığını belirtti. Derin su arama çalışmalarına imkan sağlayan Optimus Prime-Derin Su gemisinin de daha sonra çalışmalara dahil edildiğini kaydeden Üstel, Deniz Kuvvetleri unsurları, arama ekipleri ve teknik imkanlarla çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü ifade etti.

"KARA KUTU BULUNDU"

Facianın meydana geliş nedeninin belirlenmesi açısından kritik öneme sahip olan ve kamuoyunda "kara kutu" olarak bilinen seyir veri kayıt cihazının ise bulunduğu bilgisi ailelerle paylaşıldı. Cihazın incelenmesinin, geminin alabora olmasına kadar geçen süreçte yaşananların aydınlatılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

"GEMİNİN İÇİNDE BAŞKA BİR NAAŞA RASTLANMADI"

Toplantıda Derin Su şirketinin sahibi Orhan Taktak’ın yürütülen çalışmalar hakkında ailelere ayrıntılı bilgi verdiğini belirten Üstel, geminin içinin nasıl tarandığının ve kesilerek tüm bölümlere nasıl ulaşıldığının görüntülerle gösterildiğini söyledi. Üstel, "Her metrekare, her çanta ve her koltuk incelendi. Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı. Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadı" dedi.

Geçtiğimiz hafta bulunan naaşa son derece güç şartlarda ulaşıldığını kaydeden Üstel, gemi içerisindeki taramanın tamamlanmasının arama çalışmalarının sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı. Üstel, "Denizaltında ve su yüzeyinde bulunabilecek naaşlara ulaşmak için havada, karada ve denizde çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

BULUNAN VDR POLİSE TESLİM EDİLDİ

Facianın aydınlatılması açısından önem taşıyan VDR’nin (Seyir Veri Kaydedicisi) bugün bulunduğunu açıklayan Üstel, cihazın incelenmek üzere polise teslim edildiğini bildirdi. Üstel, "Bugün bulunan VDR, yani Seyir Veri Kaydedicisi polise teslim edildi. Gerekli incelemeler ilgili makamlar tarafından yapılacaktır" dedi.



Devletin arama çalışmalarında tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Üstel, dünyadaki arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan imkanlardan yararlanıldığını ve değerlendirilebilecek diğer imkanların da denenmeye devam edileceğini kaydetti.

"ARAMA ÇALIŞMALARINDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Kayıp yakınlarının endişelerini paylaştıklarını ifade eden Üstel, "Arama çalışmalarından vazgeçmeyeceğiz. Tüm kayıp yakınlarımıza metanet ve sabır diliyorum. Devlet olarak üzerimize düşen ne varsa yapacak, tüm imkanlarımızla kayıplarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.