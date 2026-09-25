Küresel piyasalarda altın fiyatları, dolar, euro ve Brent petrol için kritik döneme girilirken, yatırımcıların gözü ons altın ve gram altının önümüzdeki aylarda izleyeceği rotaya çevrildi. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş altın üzerinde baskı oluştururken, ABD-İran gerilimi, petrol fiyatları ve yaklaşan ABD ara seçimleri piyasaların yönünü belirleyebilecek bkritik başlıklar arasında öne çıkıyor.

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HABERİN ÖZETİ Altında yeni ralli hazırlığı... İslam Memiş'ten kritik Kasım uyarısı Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda altın, dolar, euro ve Brent petrol için kritik bir döneme girildiğini belirterek, kasım ayındaki ABD ara seçimleri sonrası olası bir ABD-İran anlaşmasının piyasalarda dengeleri değiştirebileceğini ve yıl sonuna doğru altın tarafında bir ralli ihtimalini gündeme getirdiğini ifade etti. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve ABD-İran gerilimi altın üzerinde baskı oluşturuyor. Ons altın 4.270 dolar seviyesine kadar geriledi. Kasım ayına kadar altın tarafında baskının devam edebileceği, ancak ABD ara seçimleri sonrası piyasalarda dengelerin değişebileceği belirtiliyor. ABD-İran arasında olası bir anlaşma haberinin petrol fiyatlarından altına kadar küresel piyasaları etkileyebileceği vurgulanıyor. Yıl sonuna doğru altın tarafında yeniden toparlanma ve ralli ihtimali gündeme geliyor. Brent petrolün bu yılı 100 dolar seviyesinin altında tamamlayabileceği tahmin ediliyor. Euro/dolar paritesinin kısa vadede 1,1380-1,1480 bandını takip edeceği, ancak yıl sonu yine yükseliş yönünde hareketler gösterebileceği belirtiliyor.

Ons altın 4.270 dolar seviyesine kadar gerilerken, altın fiyatlarında baskının ne kadar süreceği ve yeni bir yükseliş dalgasının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.

Finans Analisti İslam Memiş, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er’e yaptığı özel değerlendirmede yatırımcıların takip etmesi gereken seviyeleri ve kritik dönemi açıkladı.

Memiş, kasım ayına kadar altın tarafında baskının devam edebileceğini, ancak ABD ara seçimlerinin ardından piyasalarda dengelerin değişebileceğini belirtti. Özellikle ABD-İran arasında olası bir anlaşma haberinin petrol fiyatlarından altına kadar küresel piyasaları etkileyebileceğine dikkat çeken Memiş, yıl sonuna doğru altın tarafında yeniden toparlanma ve ralli ihtimalini gündeme getirdi.

ALTINDAKİ FED BASKISI

Piyasalardaki baskının temel nedenini açıklayan İslam Memiş, yıl sonuna doğru Fed’in faiz politikasının altın fiyatları üzerindeki etkisinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı:

''Bu hafta özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5'in üzerine yükselmesi altın, gümüş gibi emtiaları baskı altında bıraktı. Ons altın uluslararası piyasalarda 4280 dolar destek seviyesine geriledi. Amerika-İran tarafındaki görüşmeler, hem petrol hem Amerikan tahvil faizleri hem de altın üzerinde etkili olacaktır. Bundan sonraki gelişmeler için de Amerika-İran gerilimi başta olmak üzere jeopolitik gerilimleri yakından takip etmekte fayda var. Yıl sonunda Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırma olasılığı güçlü, burada da baskı altında kalan ve faiz artırma fiyatlayan bir altın piyasası var karşımızda.''

''PİYASALAR RALLİ İLE YILI TAMAMLAYABİLİR''

Memiş’in değerlendirmesine göre, Kasım ayı kritik önem taşıyor. Altın fiyatlarında kısa vadeli baskının devam edebileceğini belirten Memiş, Kasım ayında gerçekleştirilecek ABD ara seçimleri sonrasında piyasaların farklı bir fiyatlama içerisine girebileceğine dikkat çekti:

''Teknik olarak ons altın tarafında 4.270-4.380 dolar aralığını kısa vadede takip ediyor olacağız. Ancak yılın bitmesine çok var. Kasım ayında yapılacak seçimde Trump'ın vereceği mesajlar, 'Amerika-İran tarafındaki bir anlaşma haberi olacak mı?' sorusu öncelikle petrol fiyatı üzerinde etkili olacaktır. Petrol fiyatları 100 dolar seviyesi üzerinde kalmaya devam ettikçe altın tarafındaki baskının devamını söyleyebiliriz ama ara seçimlerden sonra çok şeyler değişebilir. Yıl sonu Kasım ara seçimleri sonrası ABD-İran tarafından anlaşma haberi gelirse piyasalar yıl sonu rallisi ile yılı tamamlayabilir. Şu anda bütün küresel piyasalar Trump'ın açıklamış olduğu Amerika-İran geriliminde bir ateşkes haberi gelebilir umudunun tekrar fiyatlanma ihtimali kuvvetli. O yüzden Kasım'ın ortasına kadar altın tarafı baskı altında kalmaya devam edebilir ama ara seçimlerden sonra da yıl sonuna doğru tekrar altın tarafında toparlanma olabilir.''

''BRENT PETROL YILI 100 DOLAR SEVİYESİNİN ALTINDA TAMAMLAYABİLİR''

Petrol fiyatlarındaki mevcut yükselişlerin kalıcı olmayacağını söyleyen İslam Memiş, şu sözleri kullandı:

''Petrol tarafında yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Yine altın gibi petrol tarafında da kasımdan sonra aşağı çekilmeler mümkün olabilir diye tahmin ediyorum. Brent petrol bu yılı 100 dolar seviyesinin altında tamamlayabilir.''

DOLAR VE YIL SONU BEKLENTİSİ

Döviz piyasasında doların güçlü seyrine dikkat çeken Memiş, euro/dolar paritesinde ise yıl sonu beklentisini şu ifadelerle açıkladı:

''Döviz tarafı stabil ve uluslararası fiyatlarda güçlü. Euro/dolar paritesi yine dolar endeksi yükseldiği için 100 seviyesinin üzerine yükseldiği için baskı altında. Kısa vadede 1,1380-1,1480 bandını takip edeceğiz ama yıl sonu yine yükseliş yönünde hareketleri devam ettirebilir.''