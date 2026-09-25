Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte çalışanın işyerinde ve uzaktan çalışacağı günlerin iş sözleşmesinde açıkça belirtilmesi zorunlu hale geldi.

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HABERİN ÖZETİ Uzaktan çalışma yönetmeliği yürürlüğe girdi: Çalışma günleri ve saatlerine yeni düzenleme Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın uzaktan çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, hibrit çalışma modelinde işyerinde ve uzaktan çalışılacak günlerin iş sözleşmesinde açıkça belirtilmesi zorunlu hale geldi. Hibrit model uygulanacaksa hangi gün ofiste, hangi gün evde çalışılacağı iş sözleşmesinde tek tek yazacak. Değişiklik, iş görme ediminin bir bölümünün işyerinde, diğer bölümünün ise uzaktan çalışma yöntemiyle yerine getirilebileceğine dair yeni bir hükümle geldi. Hibrit modelin devreye girmesi için işin niteliğinin uzaktan yapılmaya uygun olması ve işçi ile işverenin anlaşması şart. İşveren, çalışanını tek taraflı olarak hibrit düzene geçirmek zorunda değil, çalışan da bunu kendiliğinden bir hak olarak talep edemez. Uzaktan çalışmak isteyen işçi yazılı talep iletir, işveren 30 gün içinde yanıt verir. Tehlikeli kimyasallar, radyoaktif maddelerle yapılan işler ve stratejik öneme sahip görevler uzaktan çalışma kapsamına alınamıyor.

HEPSİNİN SÖZLEŞMEDE YAZMASI ŞARTI GELDİ

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinde yapılan değişiklikle, çalışmanın bir kısmının işyerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi mevzuata girmiş oldu. Buna göre işçinin işyerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek.

ŞİMŞEK: TÜRKİYE'NİN MENFAATİNE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen hafta katıldığı NTV canlı yayınında esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu ifade etmişti.

Şimşek "Önümüzdeki dönemde genç nüfus 15-29 yaş nüfusu eğitimde ve iş başında olmayan nüfusu hedefleyen güçlü programlar öngörüyoruz. İşin reform boyutu var. Bu kategoriler için daha esnek çalışma modeli Türkiye'nin menfaatinedir. Onun için gündemimiz yoğun, inşallah bu konularda da ilerlemeye devam edeceğiz." demişti.

Bakan Şimşek, geçen yıl da Kamu Tasarruf Paketi’ne ilişkin açıklamasında "Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz" diyerek mesai saatlerinde bir kısalma olmasa da evden çalışma modeline geçileceğinin sinyalini vermişti.

OVP'DE DE YER ALMIŞTI

Uzaktan çalışma, 6 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da da yer almıştı.

OVP'de yer alan formüllere göre; atıl iş gücüne meslek kazandırmaya yönelik programlar yerel iş gücü talebi ve bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek geliştirilecek. İş ve yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda, çalışma günlerinin ayarlanması ile esnek süreli istihdam modellerine ilişkin geliştirme çalışmaları yapılacak.