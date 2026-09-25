25 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji gün vererek uyardı: Kuvvetli sağanak kapıda: Neredeyse tüm Türkiye'de etkili olacak

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Eylül Cuma günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Hava sıcaklıklarının ise iç ve batı kesimlerde artacağı belirtildi.
Öte yandan pazar ve pazartesi günleri için de sağanak uyarısı verildi. Pazar günü İstanbul dahil birçok kentte başlayan yağışların pazartesi günü neredeyse Türkiye'nin tamamına yayılacağı bildirildi.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|BURSA
|23°C
|Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
|ÇANAKKALE
|24°C
|Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
|İSTANBUL
|23°C
|Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
|KIRKLARELİ
|24°C
|Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
|EGE
|AFYONKARAHİSAR
|21°C
|Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
|İZMİR
|26°C
|Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
|MANİSA
|26°C
|Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
|UŞAK
|22°C
|Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
|AKDENİZ
|ADANA
|31°C
|Parçalı bulutlu
|ANTALYA
|28°C
|Parçalı ve az bulutlu
|HATAY
|30°C
|Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ISPARTA
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|20°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ESKİŞEHİR
|22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|KONYA
|23°C
|Parçalı ve az bulutlu
|NEVŞEHİR
|21°C
|Parçalı ve az bulutlu
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|21°C
|Parçalı ve az bulutlu
|DÜZCE
|22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|SİNOP
|24°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ZONGULDAK
|22°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|21°C
|Parçalı bulutlu
|RİZE
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|SAMSUN
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|TRABZON
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|26°C
|Parçalı bulutlu
|KARS
|25°C
|Parçalı bulutlu
|MALATYA
|28°C
|Parçalı bulutlu
|VAN
|24°C
|Parçalı bulutlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|33°C
|Parçalı ve az bulutlu
|MARDİN
|30°C
|Parçalı ve az bulutlu
|SİİRT
|32°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ŞANLIURFA
|32°C
|Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
UŞAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu