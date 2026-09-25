25 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji gün vererek uyardı: Kuvvetli sağanak kapıda: Neredeyse tüm Türkiye'de etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Eylül Cuma günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Hava sıcaklıklarının ise iç ve batı kesimlerde artacağı belirtildi.

PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

Öte yandan pazar ve pazartesi günleri için de sağanak uyarısı verildi. Pazar günü İstanbul dahil birçok kentte başlayan yağışların pazartesi günü neredeyse Türkiye'nin tamamına yayılacağı bildirildi.

25 EYLÜL CUMA GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu MARMARA BURSA 23°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu ÇANAKKALE 24°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu İSTANBUL 23°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu KIRKLARELİ 24°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu EGE AFYONKARAHİSAR 21°C Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu İZMİR 26°C Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu MANİSA 26°C Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu UŞAK 22°C Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu AKDENİZ ADANA 31°C Parçalı bulutlu ANTALYA 28°C Parçalı ve az bulutlu HATAY 30°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA 25°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA 20°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR 22°C Parçalı ve az bulutlu KONYA 23°C Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR 21°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ BOLU 21°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE 22°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP 24°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK 22°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA 21°C Parçalı bulutlu RİZE 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU ERZURUM 26°C Parçalı bulutlu KARS 25°C Parçalı bulutlu MALATYA 28°C Parçalı bulutlu VAN 24°C Parçalı bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR 33°C Parçalı ve az bulutlu MARDİN 30°C Parçalı ve az bulutlu SİİRT 32°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA 32°C Parçalı ve az bulutlu

MARMARA

Az bulutlu ve açık zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

UŞAK °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu