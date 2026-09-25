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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 07:48
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 07:52

25 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji gün vererek uyardı: Kuvvetli sağanak kapıda: Neredeyse tüm Türkiye'de etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Pazar ve pazartesi gününe dikkat çekilirken, hafta başında neredeyse tüm Türkiye'de sağanak yağış beklendiği bildirildi. İşte 25 Eylül Cuma güncel hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 07:48
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 07:52

25 Eylül Cuma günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Orta kıyıları, Doğu Karadeniz ile kıyıları, ve Ardahan çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.  Hava sıcaklıklarının ise iç ve batı kesimlerde artacağı belirtildi. 

25 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji gün vererek uyardı: Kuvvetli sağanak kapıda: Neredeyse tüm Türkiye'de etkili olacak

PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

Öte yandan pazar ve pazartesi günleri için de sağanak uyarısı verildi. Pazar günü dahil birçok kentte başlayan yağışların pazartesi günü neredeyse Türkiye'nin tamamına yayılacağı bildirildi. 

25 Eylül 2026 hava durumu | Meteoroloji gün vererek uyardı: Kuvvetli sağanak kapıda: Neredeyse tüm Türkiye'de etkili olacak

25 EYLÜL CUMA GÜNCEL HAVA DURUMU 

BölgeŞehirSıcaklıkHava Durumu
MARMARABURSA23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANAKKALE24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL23°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ24°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGEAFYONKARAHİSAR21°CAz bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İZMİR26°CAz bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
MANİSA26°CAz bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
UŞAK22°CAz bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZADANA31°CParçalı bulutlu
ANTALYA28°CParçalı ve az bulutlu
HATAY30°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA25°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLUANKARA20°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR22°CParçalı ve az bulutlu
KONYA23°CParçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR21°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZBOLU21°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE22°CParçalı ve az bulutlu
SİNOP24°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK22°CParçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA21°CParçalı bulutlu
RİZE22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUERZURUM26°CParçalı bulutlu
KARS25°CParçalı bulutlu
MALATYA28°CParçalı bulutlu
VAN24°CParçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR33°CParçalı ve az bulutlu
MARDİN30°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT32°CParçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA32°CParçalı ve az bulutlu

MARMARA

Az bulutlu ve açık zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

UŞAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

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#İstanbul
#Erzincan
#hatay
#karadeniz
#meteoroloji genel müdürlüğü
#Gündem
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