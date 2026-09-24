Akaryakıt fiyatlarına zam: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Akaryakıt fiyatlarında hareketli günler devam ediyor. Bugün motorin grubunda gerçekleşen 5,57 TL'lik indirimin ardından araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir haber geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 25 Eylül 2026 Cuma gününden itibaren (yarın) geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 2,55 TL zam yapılması bekleniyor.



Peki 24 Eylül Perşembe itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları nasıl şekilleniyor?



İşte şehir şehir rakamlar...



