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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 09:15

Bakan Şimşek başkanlığında fon toplantısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında, 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için toplantı yapılacak. Toplantıda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bakan Şimşek başkanlığında fon toplantısı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 09:15

Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla, 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alınacak.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Şimşek başkanlığında fon toplantısı

Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlığında, 131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri için bir toplantı gerçekleştirilecek.
Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek başkanlık edecek.
131 fonun tasfiyesi ve ödeme süreçleri görüşülecek.
Yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması öncelikli konu olacak.
Bilgi Okunma süresi 11 saniyeye düşürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre Şimşek, (BM) Genel Kurulu görüşmeleri sonrasında 'den bugün öğle saatlerinde dönüyor.

Bakan Şimşek başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yapılacak toplantıda 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar masaya yatırılacak.

Yarın da devam etmesi beklenen toplantılar kapsamında tasfiye ve ödeme süreçlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yürütülmesine yönelik uygulama esasları ele alınacak.

Çalışmalarda yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması temel öncelik olacak. Piyasaların sağlıklı işleyişinin ve finansal istikrarın desteklenmesine yönelik atılabilecek adımlar da ilgili kurumların görev ve yetkileri çerçevesinde belirlenecek.

Toplantılarda ayrıca kurumlar arası koordinasyon ve izlenecek yol haritası teknik düzeyde değerlendirilecek.

 

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ETİKETLER
#mehmet şimşek
#ABD
#hazine ve maliye bakanlığı
#birleşmiş milletler
#Portföy Yönetim Şirketleri
#Ekonomi
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