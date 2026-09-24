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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 08:47
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 09:45

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı tutuklandı

Türkiye'yi sarsan fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında aralarında TERA Holding yönetim kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da olduğu 17 kişi tutuklandı. Böylece soruşturmada toplam tutuklu sayısı 26'ya yükseldi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı tutuklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 08:47
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 09:45

tarafından ’na muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan TERA Holding yönetim kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da tutuklandı. 

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan TERA Holding yönetim kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta'nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı tutuklandı.
TERA Holding yönetim kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun tutuklandı.
Doğa Sigorta'nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı tutuklandı.
Gözaltılar, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında yapıldı.
Tutuklama kararı Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

20 KİŞİDEN 17'Sİ TUTUKLANDI

Dün mahkemeye aevk edilen şüphelilerden 20 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş adamı Nihat Kırmızı dahil olmak üzere, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey ,İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen, Mehmet Erbey, Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygun tutuklandı. Şüphelilerden H.İ.E., B.A. ve G.H., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 ŞİRKET YÖNETİCİSİ TUTUKLANMIŞTI

Son olarak Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklanmıştı. 

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında dün 14 kişi daha gözaltına alınmıştı.

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#bülent uygun
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#sermaye piyasası kanunu
#Abdülkadir Özkan
#Tera Holding
#Gündem
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