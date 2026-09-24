Okan Buruk'un sabrı taştı: Trabzonspor yenilgisi sonrası radikal karar!

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefine odaklanan Galatasaray'da, Trabzonspor mağlubiyetinin yankıları sürüyor. 4-0'lık farklı skorun ardından düğmeye basan teknik direktör Okan Buruk, kadro planlamasında ve oyuncu tercihlerinde önemli değişikliklere gitme kararı aldı.

KÖTÜ PERFORMANSA GEÇİT YOK

Takım içindeki forma rekabetini yeniden canlandırmak isteyen başarılı çalıştırıcı, artık oyuncuların geçmiş performanslarına ya da isimlerine bakmaksızın hareket edecek. Son dönemde form grafiklerinde belirgin bir düşüş yaşanmasına rağmen ısrarla ilk 11'de görev alan Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi isimlerin dokunulmazlığı sona eriyor. Buruk'un, formsuz oyuncuları kulübeye çekerek takımdaki hırs ve motivasyonu yükseltmeyi hedeflediği öğrenildi.

YENİ TRANSFERLERE GÜN DOĞDU

Sarı-kırmızılı teknik heyet, milli aranın ardından yeni transferlere daha fazla süre tanıyacak. Sezon başında büyük beklentiler ve ciddi yatırımlarla kadroya katılan Batrakov ile Leao'nun takıma entegrasyonu hızlandırılacak. Okan Buruk, her iki oyuncuyu da ilerleyen haftalarda sahaya ilk 11'de sürerek potansiyellerinden maksimum verim almayı planlıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN PLANI DEVREDE

Öte yandan, son haftalarda taraftarların eleştiri oklarına hedef olan İlkay Gündoğan için de özel bir çalışma yapılıyor. Deneyimli orta sahanın saha içi liderliğine ve yüksek futbol aklına güvenen Okan Buruk, yıldız futbolcuya daha fazla şans vererek takıma katkısını üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.