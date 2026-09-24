Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 09:16

Okan Buruk'un sabrı taştı: Trabzonspor yenilgisi sonrası radikal karar!

Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık ağır yenilgi sonrası düğmeye basan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kadroda kartları yeniden dağıtıyor. Takımdaki taşları yerinden oynatacak kararlar alan deneyimli çalıştırıcı, formsuz yıldızların biletini keserken yeni transferler ve eleştirilen isimler için de ezber bozan bir plan hazırladı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Okan Buruk'un sabrı taştı: Trabzonspor yenilgisi sonrası radikal karar!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 09:16

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefine odaklanan 'da, mağlubiyetinin yankıları sürüyor. 4-0'lık farklı skorun ardından düğmeye basan teknik direktör , kadro planlamasında ve oyuncu tercihlerinde önemli değişikliklere gitme kararı aldı.

Okan Buruk'un sabrı taştı: Trabzonspor yenilgisi sonrası radikal karar!

KÖTÜ PERFORMANSA GEÇİT YOK

Takım içindeki forma rekabetini yeniden canlandırmak isteyen başarılı çalıştırıcı, artık oyuncuların geçmiş performanslarına ya da isimlerine bakmaksızın hareket edecek. Son dönemde form grafiklerinde belirgin bir düşüş yaşanmasına rağmen ısrarla ilk 11'de görev alan ve Yunus Akgün gibi isimlerin dokunulmazlığı sona eriyor. Buruk'un, formsuz oyuncuları kulübeye çekerek takımdaki hırs ve motivasyonu yükseltmeyi hedeflediği öğrenildi.

Okan Buruk'un sabrı taştı: Trabzonspor yenilgisi sonrası radikal karar!

YENİ TRANSFERLERE GÜN DOĞDU

Sarı-kırmızılı teknik heyet, milli aranın ardından yeni transferlere daha fazla süre tanıyacak. Sezon başında büyük beklentiler ve ciddi yatırımlarla kadroya katılan Batrakov ile Leao'nun takıma entegrasyonu hızlandırılacak. Okan Buruk, her iki oyuncuyu da ilerleyen haftalarda sahaya ilk 11'de sürerek potansiyellerinden maksimum verim almayı planlıyor.

Okan Buruk'un sabrı taştı: Trabzonspor yenilgisi sonrası radikal karar!

İLKAY GÜNDOĞAN PLANI DEVREDE

Öte yandan, son haftalarda taraftarların eleştiri oklarına hedef olan için de özel bir çalışma yapılıyor. Deneyimli orta sahanın saha içi liderliğine ve yüksek aklına güvenen Okan Buruk, yıldız futbolcuya daha fazla şans vererek takıma katkısını üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Okan Buruk'un sabrı taştı: Trabzonspor yenilgisi sonrası radikal karar!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçelilere müjde üstüne müjde! Aziz Yıldırım pazar günü hepsini tek tek açıklayacak
Okan Buruk raporunu sundu, Dursun Özbek düğmeye bastı! Galatasaray'da çifte transfer harekatı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#okan buruk
#İlkay Gündoğan
#trabzonspor
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.