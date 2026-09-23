CHP'de peş peşe istifa depremi yaşanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifa kararını duyurmasının ardından Ankara'daki 7 ilçe belediye başkanı da istifalarını açıkladı. İşte istifasını duyuran 7 belediye başkanı...

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HABERİN ÖZETİ Mansur Yavaş sonrası CHP'de peş peşe istifalar: 8 belediye başkanı daha ayrıldı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifa kararını duyurmasının ardından Ankara'daki ilçe belediye başkanları da peş peşe CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç CHP'den ayrılarak yollarına bağımsız devam edeceklerini duyurdu. Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, mevcut yönetim anlayışı ve yaşanan mutlak butlan süreci nedeniyle istifa ettiğini ve Mansur Yavaş ile yol yürümeye devam edeceğini bildirdi. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın partiden istifa ederek görevlerini bağımsız sürdüreceklerini açıkladı. Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör de CHP üyeliğinden istifa ettiklerini kamuoyuyla paylaştı.

BEYPAZARI BELEDİYE BAŞKANI ÖZER KASAP

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap CHP'den istifa etti. Kasap sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Hemşehrilerim, Bugün geldiğimiz noktada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum.

Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım. Seçildiğim ilçede, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden; aynı azim, kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğim.

Benim için öncelik, dün olduğu gibi bugün de Beypazarı ve Beypazarlı hemşehrilerime hizmet etmektir. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birlikte yol yürüdüğüm, seçim sürecinde mücadele verdiğim; çalışmalarımızda yanımda olan, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her birinin emeğini ve desteğini daima saygı ve minnetle hatırlayacağım. Bundan sonraki süreçte de tek gayem; Beypazarı'mıza ve Beypazarlı hemşehrilerime en iyi şekilde hizmet etmektir."

KALECİK BELEDİYE BAŞKANI SATILMIŞ KARAKOÇ

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç da istifa kararını duyurdu.

Karakoç yaptığı açıklamada, "İçinden geçtiğimiz süreç ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

GÜDÜL BELEDİYE BAŞKANI MEHMET DOĞANAY

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay da istifasını şu sözlerle duyurdu:

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği, yıllardır büyük bir onur ve sorumlulukla taşıdığım Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi; bugün gelinen mevcut yönetim anlayışı ve yaşanan mutlak butlan süreci nedeniyle sonlandırma kararı almış bulunuyorum.

Bu kararım; Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü tarihine, Atatürk ilke ve devrimlerine ya da Cumhuriyet değerlerimize yönelik değildir. Bilakis, bu değerlere olan bağlılığımın ve siyasi duruşuma ilişkin sorumluluğumun bir gereğidir.

Bundan sonraki süreçte de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile birlikte yol yürümeye ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğim. Güdül Belediye Başkanı olarak görevimi; hemşehrilerimize hizmet etme sorumluluğuyla, ilçemize ve Cumhuriyetimizin değerlerine bağlılıkla sürdüreceğim. Bizim için esas olan makamlar değil, halkımıza hizmet etmektir. Saygı ve sevgilerimle...

POLATLI BELEDİYE BAŞKANI MÜRSEL YILDIZKAYA

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da istifa kararını açıkladı. Yıldızkaya, partiden istifasına ilişkin şu paylaşımda bulundu:



"Kıymetli hemşehrilerim, sizlerin desteği ve dualarıyla Ankara'mıza ve Polatlı'mıza birlikte hizmet etmekten ve yol yürümekten her zaman mutluluk duyduğum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın da açıklamasında açıkça dile getirdiği hususlar ve işaret ettiği sebepler doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyaseten yolumuza ve hizmetlerimize Sayın Mansur Yavaş ile birlikte bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyorum."

AYAŞ BELEDİYE BAŞKANI İZZET DEMİRCİOĞLU

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu da istifa kararı verdi.

Demircioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bundan sonraki süreçte Ayaşlı vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edeceğini belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam etme kararını kamuoyunun takdirine sunuyorum. Mansur Yavaş başkanımızla çıktığım bu yolda bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım. Benim için öncelik, dün olduğu gibi bugün de Ayaş ve Ayaşlı hemşehrilerime hizmet etmektir. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birlikte yol yürüdüğüm, seçim sürecinde mücadele verdiğim; çalışmalarımda yanımda olan, bana inanan, emeğini ve gönlünü ortaya koyan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her birinin emeğini ve desteğini daima saygı ve minnetle hatırlayacağım. Bundan sonraki süreçte de tek gayem, Ayaşlı hemşehrilerime en iyi şekilde hizmet etmektir" açıklamasında bulundu.

ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOÇAK

Şereflikoçhisar belediye başkanı Mustafa Koçak CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Koçak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mansur Başkanımla yıllar önce Ankara’ya dair çizdiğimiz Mansur Yavaş belediyeciliği tüm ülkeye umut oldu. Gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Ağabeyim Mansur Yavaş ile birlikte Ankara’ya ve ülkeye umut olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANI BARIŞ AŞKIN

Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın istifa kararını şu sözlerle duyurdu:

Sevgili Elmadağlı Hemşehrilerim, Bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum.

NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANI ERTUNÇ GÜNGÖR

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör de Mansur Yavaş'ın ardından Ankara'da istifa eden CHP'li belediye başkanları arasına katıldı. Güngör istifasını şu ifadelerle duyurdu:

"Siyasi hayatım boyunca aldığım kararlarda önceliğim, hemşehrilerimize karşı taşıdığım sorumluluk ve memleketimize hizmet etmek oldu.

Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bu kararımı, ekibim ve yakın çalışma arkadaşlarımla yaptığımız istişareler sonucunda, Nallıhan’a daha iyi hizmet edebilmek amacıyla aldım. Benim için siyasi parti aidiyetinden önce, Nallıhan halkının bana verdiği emanete sahip çıkmak vardır. Bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden Nallıhan’da yaşayan her bir vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğim.

Bundan sonraki siyasi yol haritamı, hemşehrilerimizin görüş, öneri ve tavsiyelerini alarak yol arkadaşlarımla birlikte belirleyeceğim. Hemşehrilerimizin desteği ve dualarıyla Nallıhan için çalışmaya devam edeceğiz."