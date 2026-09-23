Fenerbahçe çok istiyordu: Yıldız futbolcu transfer sonrası darbedildi!

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Malang Sarr hakkında Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'a imza atan 27 yaşındaki savunmacı, transfer sürecinde aracıları devre dışı bırakarak işlemleri bizzat kendisi yürüttü. Ancak bu hamle, oyuncunun eski temsilcisiyle bağlantılı olduğu belirtilen bir grupla ciddi bir komisyon krizine yol açtı.

TAKIM YEMEĞİNDE GELİP BARDAN ÇIKARDILAR

Yaşanan gerilim, NEOM kulübünün yeni sezon hazırlıkları kapsamında İspanya’nın Marbella kentinde kamp yaptığı beş yıldızlı otelde fiziksel saldırıya dönüştü. İddiaya göre Senegalli stoper, takım arkadaşlarıyla akşam yemeği yediği sırada yanına yaklaşan bir grup tarafından otelin bar kısmına götürüldü. Transferden doğan komisyon alacakları nedeniyle başlayan sert tartışma kısa sürede büyüdü ve gruptakiler deneyimli futbolcuyu tehdit ederek darp etti.

Görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılan haberde, Sarr’ın tekme ve tokatlarla fiziki saldırıya uğradığı öne sürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARI OLAYI KAYDETTİ

27 yaşındaki stoper hakkındaki darp iddialarını reddetse de yaşanan arbedenin otelin güvenlik kameralarına anbean yansıdığı tespit edildi. NEOM kulübü yetkililerinin emniyet güçlerine haber vereceğinin anlaşılması üzerine, futbolcuyu tehdit eden grup oteli hızla terk etti. Olayın ardından Malang Sarr’ın emniyet birimlerine resmi bir şikayette bulunmadığı ifade edildi.

Söz konusu krizin gölgesinde sezona başlayan Senegalli savunma oyuncusu, bu yıl NEOM formasıyla 8 karşılaşmada görev yaptı.