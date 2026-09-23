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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 15:02

Fenerbahçe çok istiyordu: Yıldız futbolcu transfer sonrası darbedildi!

Geçtiğimiz yaz transfer dönemde Fenerbahçe’nin de transfer listesinde yer alan Senegalli stoper Malang Sarr hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Bu transfer döneminde Suudi Arabistan temsilcisi NEOM’a imza atan 27 yaşındaki futbolcunun, transfer komisyonu yüzünden eski menajer grubuyla karşı karşıya gelerek otel barında sıkıştırılarak darp edildiği öne sürüldü. işte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe çok istiyordu: Yıldız futbolcu transfer sonrası darbedildi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 15:02

Yaz transfer döneminde 'nin de transfer listesinde yer alan Malang Sarr hakkında Fransız basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. 

Fenerbahçe çok istiyordu: Yıldız futbolcu transfer sonrası darbedildi!

L'Equipe'te yer alan habere göre; Suudi Arabistan temsilcisi 'a imza atan 27 yaşındaki savunmacı, transfer sürecinde aracıları devre dışı bırakarak işlemleri bizzat kendisi yürüttü. Ancak bu hamle, oyuncunun eski temsilcisiyle bağlantılı olduğu belirtilen bir grupla ciddi bir komisyon krizine yol açtı.

TAKIM YEMEĞİNDE GELİP BARDAN ÇIKARDILAR

Yaşanan gerilim, NEOM kulübünün yeni sezon hazırlıkları kapsamında İspanya’nın Marbella kentinde kamp yaptığı beş yıldızlı otelde fiziksel saldırıya dönüştü. İddiaya göre Senegalli stoper, takım arkadaşlarıyla akşam yemeği yediği sırada yanına yaklaşan bir grup tarafından otelin bar kısmına götürüldü. Transferden doğan komisyon alacakları nedeniyle başlayan sert tartışma kısa sürede büyüdü ve gruptakiler deneyimli futbolcuyu tehdit ederek darp etti.

Fenerbahçe çok istiyordu: Yıldız futbolcu transfer sonrası darbedildi!

Görgü tanıklarının ifadelerine dayandırılan haberde, Sarr’ın tekme ve tokatlarla fiziki saldırıya uğradığı öne sürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARI OLAYI KAYDETTİ

27 yaşındaki stoper hakkındaki darp iddialarını reddetse de yaşanan arbedenin otelin güvenlik kameralarına anbean yansıdığı tespit edildi. NEOM kulübü yetkililerinin emniyet güçlerine haber vereceğinin anlaşılması üzerine, futbolcuyu tehdit eden grup oteli hızla terk etti. Olayın ardından Malang Sarr’ın emniyet birimlerine resmi bir şikayette bulunmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe çok istiyordu: Yıldız futbolcu transfer sonrası darbedildi!

Söz konusu krizin gölgesinde sezona başlayan Senegalli savunma oyuncusu, bu yıl NEOM formasıyla 8 karşılaşmada görev yaptı.

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#fenerbahçe
#Futbol
#Neom
#L'equipe
#Malang Sarr
#Marbella
#Spor
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