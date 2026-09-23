Dünyanın dikkatini çeken Hz. Nuh'un gemisini arama çalışmaları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı'nın Durupınar formasyonunda 28 Haziran'da başlatılmıştı. 5 ülkeden 20 bilim insanının katıldığı çalışmalarda ileri teknoloji yer altı görüntüleme sistemleri, bölgede gemiyi andıran görüntüler olduğunu ortaya koydu. Kazı çalışmalarında Nuh Tufanı öncesi döneme ait olduğu değerlendirilen çanak çömlek parçalarına rastlandı. Heyecan verici bu gelişme, laboratuvar sonuçlarıyla kesinlik kazanmış olacak.

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HABERİN ÖZETİ Ağrı Dağı’nda Nuh’un Gemisi heyecanı: Tufan öncesine ait çanak çömlekler bulundu Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Durupınar formasyonunda yürütülen Hz. Nuh'un gemisini arama çalışmalarının bu yılki etabı yaklaşık 90 günün ardından tamamlandı. Prof. Dr. Cenker Atila başkanlığında yürütülen projeye 5 farklı ülkeden 20 bilim insanı katıldı. İleri teknoloji yer altı görüntüleme sistemleri bölgede gemiyi andıran görüntüler ortaya koydu ve kazılarda Nuh Tufanı öncesine ait olduğu değerlendirilen çanak çömlek parçalarına rastlandı. Proje süresince haritalama, radar çalışmaları yapıldı ve yaklaşık 150 farklı bölgeden bin civarında toprak numunesi alındı. Amerika ve İngiltere'den toplam 3 belgesel ekibi gelerek program hazırladı. Bölgede gerçekten gemi olup olmadığı, kış aylarında organik maddeler üzerinde yapılacak karbon nötr tarihlemesi ve laboratuvar sonuçlarıyla kesinlik kazanacak.

PROJEYE 5 FARKLI ÜLKEDEN 20 BİLİM İNSANI KATILDI

Kazı döneminin sona ermesiyle birlikte çalışmaların bu yıl tamamlandığını ifade eden Prof. Dr. Cenker Atila, "2026 yılı araştırmalarımız bugün itibarıyla bitti. Çalışmamız yaklaşık 90 gün sürdü ve bu süreçte 5 farklı ülkeden 20 bilim adamı projemize katıldı. Proje boyunca 2 Amerika ve 1 de İngiltere'den olmak üzere 3 belgesel ekibi gelerek program hazırladı.

150 BÖLGEDEN BİNE YAKIN NUMUNE ALINDI

Biz bu sene haritalama sistemi, 2D, 3D haritalar ve GPS programları yaptık. Arkasından bizim için çok önem arz eden radar çalışması yaptık. Geminin muhtemel verilerini verecek olan çalışma radar çalışmasıydı. Radar çalışmasında aldığımız verilere göre toprak numunesi aldık. Yaklaşık 150 farklı bölgeden bin civarında toprak numunesi aldık. Bizim projemizin en önemli aşamasından bir tanesi bu toprak numuneleriydi" dedi.

"BURADA GERÇEKTEN GEMİ OLUP OLMADIĞINI ANLAYACAĞIZ"

Çalışmaların kış aylarında kesinlik kazanacağını söyleyen Prof. Dr. Atila, "Organik madde miktarı, ahşap kalıntıları bizim için çok önemli veriler sunacak. Organik maddelerde yapacağımız karbon nötr tarihlemesiyle de burada gerçekten gemi olup olmadığını anlayacağız. Önümüzdeki yıllarda da projemizi devam ettirmeyi planlıyoruz. Kesin kanıtlara kış boyunca ulaşacağız. Eğer gerçekten Nuh'un gemisi varsa orası da Durupınar formasyonudur diyebiliriz" diye konuştu.