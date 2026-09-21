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Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 14:56

Hattuşa’da 3 bin yıllık keşif: Kadeş Antlaşması'nın kayıp satırları ortaya çıktı

Anadolu’nun kadim tarihi, dünya diplomasi mirasına ışık tutmaya devam ediyor. Çorum’un Boğazkale ilçesindeki Boğazköy/Hattuşa Örenyeri’nde sürdürülen kazı çalışmalarında Kadeş Barış Antlaşması’na ait yeni bir tablet parçası gün yüzüne çıktı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Hattuşa’da 3 bin yıllık keşif: Kadeş Antlaşması'nın kayıp satırları ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 14:56

Çorum’un Boğazkale ilçesindeki Boğazköy/Hattuşa Örenyeri’nde yürütülen kazılarda, dünya diplomasi tarihinin en önemli belgelerinden Kadeş Barış Antlaşması’na ait yeni bir tablet parçası gün yüzüne çıkarıldı. Hitit kral sarayının bulunduğu Büyükkale’de keşfedilen parçanın, antlaşmanın Akadça çivi yazılı nüshalarından birinin ön yüzüne ait olduğu bilimsel incelemeler sonucunda anlaşıldı.

Hattuşa’da 3 bin yıllık keşif: Kadeş Antlaşması'nın kayıp satırları ortaya çıktı


Kültür ve Turizm Bakanı , keşfi sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaşarak Anadolu’nun barış ve diplomasi tarihindeki köklü yerine dikkati çekti.

"İNSAN HAYATINI VE ONURUNU KORUMA SORUMLULUĞUMUZU HATIRLATIYOR"

Bakan Ersoy, yeni parçanın bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik muameleyi düzenleyen hükümlere ait satırlar içerdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların evlerinin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler, binlerce yıl öncesinden bugünümüze güçlü bir mesaj taşıyor. 21 Eylül Dünya Barış Günü’nde kamuoyuyla paylaştığımız bu kıymetli keşif, Anadolu’nun barış ve diplomasi tarihindeki köklü yerini bir kez daha ortaya koyuyor"

Paylaşımında Filistin'de yaşananlara da değinen Ersoy, "Binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bu miras, insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere, tüm insanların güven içinde, barış ve huzurla yaşayacağı bir gelecek diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Ersoy, keşifte emeği geçen kazı ekibini ve bilim insanlarını tebrik etti.

BİR YIL SÜREN İNCELEMEYLE BELİRLENDİ

Tablet parçası, kazı çalışmalarında Büyükkale’deki "E" binası yakınlarında bulundu. Bir yüzü korunmuş olan çivi yazılı parça üzerinde yaklaşık bir yıl boyunca detaylı bilimsel incelemeler yürütüldü.

Çalışmalar sonucunda parçanın, Hitit Kralı III. Hattuşili ile Mısır Kralı II. Ramses arasında yapılan Kadeş Barış Antlaşması’nın nüshalarından birine ait olduğu tespit edildi.

Yeni buluntuda, antlaşmanın 12-20. maddelerinde ele alınan, iki tarafın ülkelerinden kaçan ve diğer ülkeye sığınan insanlara yönelik muamelesini düzenleyen hükümlere ait satırlar yer alıyor. Kırık ve eksik bölümleri bulunan metnin okunabilen kısımlarında Mısır ve Hatti ülkelerinden kaçan kişilerden söz edilirken, evlerin tahrip edilmemesine ilişkin ifadeler de bulunuyor.

ANTLAŞMANIN HATTUŞA’DAKİ İZLERİNE YENİ BİR PARÇA EKLENDİ

Kadeş Barış Antlaşması’nın Mısırca metni, Mısır’daki tapınak duvarlarına hiyerogliflerle işlendi. Akadça metnine ait kil tablet parçaları ise Hattuşa’da 1906-1912 yılları arasındaki ilk dönem kazılarında ortaya çıkarıldı. Daha önce bulunan parçalar, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Berlin Önasya Müzesi ve St. Petersburg Ermitaj Müzesi koleksiyonlarında yer alıyor.

Yeni keşif, antlaşmanın Hattuşa’daki kil tablet nüshalarının tamamlanmasına yönelik çalışmalara katkı sağlıyor. Büyükkale’de sürdürülen kazılarda, antlaşmanın eksik kalan diğer parçalarının da bulunması hedefleniyor.

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ETİKETLER
#Mehmet Nuri Ersoy
#Boğazköy
#Hattuşa
#Kadeş Barış Antlaşması
#Iii. Hattuşili
#Kültür - Sanat
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