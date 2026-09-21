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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 14:41

Bir ay yıkanmayan tişörtler satışa çıktı! Kumaşında altın gümüş gibi bileşenler var

ABD merkezli bir tekstil markası 1 ay boyunca yıkanmayan tişörtleri satışa çıkardı. Üstelik tişörtlere ilgi büyüktü. Tişörtlerin kumaşında altın, bakır ve volkanik kül var.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Bir ay yıkanmayan tişörtler satışa çıktı! Kumaşında altın gümüş gibi bileşenler var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 14:41

ABD'li tekstil markası HercLeon, 1 ay boyunca yıkanmadan giyilebilir tişörtleri piyasaya sürdü. Bu tişörtlerin kumaşında , ve volkanik kül bulunuyor. İnovatif marka, tişörtten önce de kendi kendini temizleyen iç çamaşırı çıkardı. Son sıra dışı ürünüyle ise yaz sıcaklarındaki ter kokusunun önüne geçmeyi planlıyor.

TER KOKUSU ORTADAN KALKACAK

Terleme ve koku problemini tamamen ortadan kaldırmayı planlayan bu yıkanmayan tişörtler piyasada 'sihirli' olarak tanımlanıyor. Bir aydan uzun bir süre yıkanmasa dahi tişört ilk günkü gibi kalabiliyor. 

Bir ay yıkanmayan tişörtler satışa çıktı! Kumaşında altın gümüş gibi bileşenler var

KUMAŞINDA ALTIN, GÜMÜŞ, BAKIR VAR

Yüksek teknolojili tişörtün kumaşında, bakır, gümüş, çinko, altın, volkanik kül ve sır gibi saklanan iki gizli bileşen var. Metaller kokuya sebep olan bakterileri anında etkisiz hale getirirken çinko terleme sonucu oluşan kükürt bileşiklerini nötralize ediyor. Kumaşa entegre edilen volkanik kül ise nemi ve dışarıdan gelen kötü kokuları hapsediyor.

Bir ay yıkanmayan tişörtler satışa çıktı! Kumaşında altın gümüş gibi bileşenler var

TİŞÖRTLERİN FİYATLARI DA BELLİ

Uzun süre kullanılabilen ve yıkama gerektirmeyen tişörtlerin satış fiyatı ise 79 dolar yani yaklaşık 3 bin 855 TL. Şirket yetkilileri sihirli tişört olarak adlandırılan ürünlerinin 7 tişörte bedel olduğunu ve ürünlerine harcanılan paranın sonuna kadar hak edildiğini savundu.

Piyasaya siyah rengiyle giren modelin ilerleyen süreçte lacivert, bordo ve koyu yeşil renk seçenekleri de satışa sunulacak. Bütçesi kısıtlı olanlar veya 30 gün fikrine mesafeli yaklaşanlar için marka; 3 gün tazelik sunan 39 dolarlık yaklaşık 1903 lira ekonomik versiyon ile 14 güne kadar yıkama gerektirmeyen standart modeli de seçenekler arasında tuttuğunu bildirdi.

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ETİKETLER
#altın
#bakır
#tişört
#Volkanik Kül
#Hercleon
#Dünya
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