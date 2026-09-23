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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 13:00

Menderes Belediyesi'nde rüşvet çarkı deşifre oldu: 'Takipçi Onur' ve 'kurye şoför' detayı

İzmir'de Menderes Belediyesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. MASAK raporları tek tek analiz edilirken, ruhsat için istenen 250 bin dolarlık pazarlık, ofiste istiflenen poşet dolusu paralara ve 'Takipçi Onur' rumuzlu kilit isimler şoke etti. İşte operasyonun detayları...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Menderes Belediyesi'nde rüşvet çarkı deşifre oldu: 'Takipçi Onur' ve 'kurye şoför' detayı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 12:48
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 13:00

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında bu sabah Menderes Belediyesi'ne 2. dalga operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonun detayları ortaya çıktı. 

Menderes Belediyesi'nde rüşvet çarkı deşifre oldu: 'Takipçi Onur' ve 'kurye şoför' detayı

İŞLEMLER HIZLANMASI İÇİN 250 BİN DOLAR TALEBİ 

Soruşturma dosyasında yer alan en çarpıcı iddialardan biri, 2023 yılında belediyeye ruhsat başvurusu yapan bir müştekinin ifadesiyle gün yüzüne çıktı. Müşteki, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı işlemlerinin hızlandırılması karşılığında dönemin Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın kendisinden 250 bin dolar talep ettiğini öne sürdü. Dosyadaki bir diğer tanık da rüşvet pazarlığını doğrudan Erkan Özkan ile yürüttüğünü beyan etti.

Menderes Belediyesi'nde rüşvet çarkı deşifre oldu: 'Takipçi Onur' ve 'kurye şoför' detayı

"OFİSİNDE POŞET POŞET PARA VARDI"

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediyenin harita teknisyeni A.U. hakkında da şok iddialar dosyaya girdi. Bir müşteki, ruhsat alabilmek için Uzunoğlu'na 50 bin TL ödediğini ve teknisyenin ofisinde farklı renklerde 6-7 poşet içerisinde deste deste para gördüğünü iddia etti. Müştekinin yanı sıra tanıklar da A.U.'nun bölgedeki müteahhitlerden düzenli olarak kayıt dışı para topladığını ileri sürdü.

Menderes Belediyesi'nde rüşvet çarkı deşifre oldu: 'Takipçi Onur' ve 'kurye şoför' detayı

BANKA TRAFİĞİNDE 'TAKİPÇİ ONUR' DETAYI

Soruşturmanın kilit noktalarından birini ise rüşvet çarkının iletişim ağı oluşturdu. Rüşvet verenler ile belediye bürokratları arasındaki köprüyü kurduğu tespit edilen iş takipçisi Onur D.'nin izine banka hesap incelemelerinde rastlandı. Şüphelilerin banka hareketlerini inceleyen ekipler, para transferlerinin açıklama ve alıcı kısımlarında 'Takipçi Onur' ibaresini tespit etti.

PARALARI BELEDİYE ŞOFÖRÜ TOPLAMIŞ

Ayrıca dosyada 'kasten yaralama' suçundan kaydı bulunan belediye şoförü M.K.'nin ise organizasyonda kurye rolü üstlendiği, rüşvet olarak alınan paraları bizzat elden teslim aldığı iddialar arasında yer aldı.
Gözaltına alınan eski Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, harita teknisyeni A.U., belediye şoförleri M.K. ve S.K., iş takipçisi Onur D., otel işletmecisi A.D., müteahhit M.R.G., mimar Ç.Ç. ve kuyumcu O.G.'nin jandarmadaki sorguları sürüyor. Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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