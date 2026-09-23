Anne Yarısı nerede çekiliyor? Anne Yarısı hangi şehirde çekiliyor?

Kapadokya’nın kendine özgü tarihi dokusunu ekrana taşıyan dizide, bölgenin taş yapıları ve geleneksel mimarisi dikkat çekiyor. Özellikle tanıtımlarda görülen Altay Konağı izleyicilerin araştırdığı mekanlar arasında yer alıyor. Peki Anne Yarısı nerede çekiliyor, Altay Konağı hangi şehirde bulunuyor, dizinin konusu ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilen detaylar...

ANNE YARISI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Anne Yarısı dizisinin çekimleri, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yapılıyor. Kapadokya bölgesinin tarihi yapıları ve doğal dokusuyla öne çıkan Ürgüp, dizinin hikâyesindeki atmosferin ekrana aktarılmasında önemli bir yere sahip.

Dizinin çekim noktaları arasında Ürgüp’e bağlı Mustafapaşa (Sinasos) köyü de bulunuyor. Yapımın çekimleri burada bulunan özel bir otelde gerçekleştiriliyor. Tarihi taş yapıları, eski konakları ve bölgeye özgü mimarisiyle tanınan Mustafapaşa, dizinin sahnelerinde dikkat çeken mekanlardan biri olarak öne çıkıyor.

ALTAY KONAĞI HANGİ ŞEHİRDE?

Anne Yarısı dizisinin tanıtım görüntülerinde dikkat çeken tarihi yapılardan biri de Altay Konağı oldu. Dizinin Kapadokya’da çekilmesi, bu mekanın bulunduğu bölgeye yönelik merakı da artırdı. Mustafapaşa’nın tarihi dokusu, yapımın hikâyesinde kullanılan mekanların atmosferini destekliyor. Bölgedeki taş konaklar ve geleneksel yapılar, dizinin aile ilişkileri ve geçmişle bağlantılı hikâyesiyle birlikte ekrana taşınıyor.

ANNE YARISI 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin ilk bölümünde Ali’nin yıllar sonra özgürlüğüne kavuşmasıyla başlayan olaylar izleyiciyi geçmişe uzanan bir hikâyenin içine götürecek. Hamile sevgilisine saldıran iki holiganı bıçakladığı için sekiz yıl Alman hapishanesinde kalan Ali, cezaevinden çıktıktan sonra çocuğunun hayatta olduğunu öğrenecek. Ali’nin bundan sonraki en büyük amacı, kızını bulmak ve yıllardır ayrı kaldığı çocuğuyla yeniden bir araya gelmek olacak.

Öte yandan ablasının ölümünün ardından yeni doğan yeğeni Ege’yi sahiplenen Zeynep, bebeği kendi çocuğu gibi büyütmeye karar verecek. Annesini kaybeden, babası ise uzun süre hapiste kalan Ege ile Zeynep arasında güçlü bir bağ kurulacak.

Ali’nin kızını almak için İzmir’e geldiğini öğrenen Zeynep, Ege’yi kaybetmemek için harekete geçecek. Ancak Ali’nin buna izin vermemesiyle iki taraf arasında büyük bir mücadele başlayacak. Ali, kızını yanına alarak ailesinin yaşadığı Kapadokya’ya dönecek. Ancak karşısında yalnızca geçmişten gelen hesaplar değil, Zeynep ile Ege arasındaki güçlü bağ da bulunacak.

ANNE YARISI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Anne Yarısı, başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu gibi isimleri buluşturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı yer alıyor.