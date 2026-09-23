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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 11:58

Anne Yarısı nerede çekiliyor? Anne Yarısı hangi şehirde çekiliyor?

NOW TV’nin yeni dizisi Anne Yarısı, hikâyesi kadar çekildiği mekanlarla da merak konusu oldu. 22 Eylül Salı günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkması planlanan yapımın tanıtım görüntülerinde yer alan tarihi atmosfer, dizinin çekim yerlerine yönelik ilgiyi artırdı. Peki Anne Yarısı nerede çekiliyor? Anne Yarısı hangi şehirde çekiliyor?

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Anne Yarısı nerede çekiliyor? Anne Yarısı hangi şehirde çekiliyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 11:58

’nın kendine özgü tarihi dokusunu ekrana taşıyan dizide, bölgenin taş yapıları ve geleneksel mimarisi dikkat çekiyor. Özellikle tanıtımlarda görülen Altay Konağı izleyicilerin araştırdığı mekanlar arasında yer alıyor. Peki Anne Yarısı nerede çekiliyor, Altay Konağı hangi şehirde bulunuyor, dizinin konusu ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilen detaylar...

ANNE YARISI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

dizisinin çekimleri, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yapılıyor. Kapadokya bölgesinin tarihi yapıları ve doğal dokusuyla öne çıkan Ürgüp, dizinin hikâyesindeki atmosferin ekrana aktarılmasında önemli bir yere sahip.

Anne Yarısı nerede çekiliyor? Anne Yarısı hangi şehirde çekiliyor?

Dizinin çekim noktaları arasında Ürgüp’e bağlı Mustafapaşa (Sinasos) köyü de bulunuyor. Yapımın çekimleri burada bulunan özel bir otelde gerçekleştiriliyor. Tarihi taş yapıları, eski konakları ve bölgeye özgü mimarisiyle tanınan Mustafapaşa, dizinin sahnelerinde dikkat çeken mekanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Anne Yarısı nerede çekiliyor? Anne Yarısı hangi şehirde çekiliyor?

ALTAY KONAĞI HANGİ ŞEHİRDE?

Anne Yarısı dizisinin tanıtım görüntülerinde dikkat çeken tarihi yapılardan biri de Altay Konağı oldu. Dizinin Kapadokya’da çekilmesi, bu mekanın bulunduğu bölgeye yönelik merakı da artırdı. Mustafapaşa’nın tarihi dokusu, yapımın hikâyesinde kullanılan mekanların atmosferini destekliyor. Bölgedeki taş konaklar ve geleneksel yapılar, dizinin aile ilişkileri ve geçmişle bağlantılı hikâyesiyle birlikte ekrana taşınıyor.

Anne Yarısı nerede çekiliyor? Anne Yarısı hangi şehirde çekiliyor?

ANNE YARISI 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin ilk bölümünde Ali’nin yıllar sonra özgürlüğüne kavuşmasıyla başlayan olaylar izleyiciyi geçmişe uzanan bir hikâyenin içine götürecek. Hamile sevgilisine saldıran iki holiganı bıçakladığı için sekiz yıl Alman hapishanesinde kalan Ali, cezaevinden çıktıktan sonra çocuğunun hayatta olduğunu öğrenecek. Ali’nin bundan sonraki en büyük amacı, kızını bulmak ve yıllardır ayrı kaldığı çocuğuyla yeniden bir araya gelmek olacak.

Anne Yarısı nerede çekiliyor? Anne Yarısı hangi şehirde çekiliyor?

Öte yandan ablasının ölümünün ardından yeni doğan yeğeni Ege’yi sahiplenen Zeynep, bebeği kendi çocuğu gibi büyütmeye karar verecek. Annesini kaybeden, babası ise uzun süre hapiste kalan Ege ile Zeynep arasında güçlü bir bağ kurulacak.

Anne Yarısı nerede çekiliyor? Anne Yarısı hangi şehirde çekiliyor?

Ali’nin kızını almak için İzmir’e geldiğini öğrenen Zeynep, Ege’yi kaybetmemek için harekete geçecek. Ancak Ali’nin buna izin vermemesiyle iki taraf arasında büyük bir mücadele başlayacak. Ali, kızını yanına alarak ailesinin yaşadığı Kapadokya’ya dönecek. Ancak karşısında yalnızca geçmişten gelen hesaplar değil, Zeynep ile Ege arasındaki güçlü bağ da bulunacak.

Anne Yarısı nerede çekiliyor? Anne Yarısı hangi şehirde çekiliyor?

ANNE YARISI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Anne Yarısı, başrollerinde , Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu gibi isimleri buluşturuyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı yer alıyor.

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#cihangir ceyhan
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#anne yarısı
#Diziler
#Altay Konağı
#Mavi Kadin
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