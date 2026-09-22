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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 19:25

Anne Yarısı Ege kimdir, kaç yaşında? Melisa Duru Ünal hangi dizilerde oynadı?

NOW TV ekranlarında yayınlanan Anne Yarısı dizisinde Ege karakteri, hikayenin merkezinde yer alan isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Zeynep'i annesi olarak gören ve yıllar boyunca onunla birlikte büyüyen Ege'nin hayatı, babası Ali'nin yeniden ortaya çıkmasıyla değişiyor. Peki, Anne Yarısı Ege kimdir, kaç yaşında? Ege'yi kim canlandırıyor? Melisa Duru Ünal hangi dizilerde oynadı?

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Anne Yarısı Ege kimdir, kaç yaşında? Melisa Duru Ünal hangi dizilerde oynadı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 19:25
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 19:25

dizisinde karakterine hayat veren çocuk oyuncu dikkatleri üzerine topladı. Anne Yarısı Ege kimdir, kaç yaşında? Melisa Duru Ünal hangi dizilerde oynadı?

ANNE YARISI EGE KİMDİR?

Anne Yarısı dizisinde Ege Altay karakterine çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal hayat veriyor. Sekiz yaşında olan Ege, zeki, neşeli, duygusal ve yaşına göre oldukça kararlı bir kız çocuğu olarak hikâyede yer alıyor.

Anne Yarısı Ege kimdir, kaç yaşında? Melisa Duru Ünal hangi dizilerde oynadı?

Ege, 'i annesi olarak görüyor. Ali'nin yeniden hayatına girmesiyle birlikte gerçek babasıyla da bağ kurmaya başlayan Ege'nin en büyük isteği, sevdiği iki insan arasında seçim yapmak zorunda kalmamak.

Tablet oyunlarını, animasyonları ve kitap okumayı seven Ege, aynı zamanda denizle ve Zeynep'le vakit geçirmekten hoşlanıyor. Yetişkinlerin söylediği yalanları kolayca fark etmesi ve duygularını açık şekilde ifade etmesiyle hikâyenin önemli karakterlerinden biri haline geliyor.

Anne Yarısı Ege kimdir, kaç yaşında? Melisa Duru Ünal hangi dizilerde oynadı?

ANNE YARISI EGE'NİN ANNESİ VE BABASI KİM?

Anne Yarısı dizisinde Ege, Ali'nin kızı olarak hikâyede yer alıyor. Ege'nin hayatında Zeynep de önemli bir yere sahip. Yıllar boyunca Zeynep tarafından büyütülen Ege, onu annesi olarak görüyor.

Anne Yarısı Ege kimdir, kaç yaşında? Melisa Duru Ünal hangi dizilerde oynadı?

Ali'nin yeniden ortaya çıkması ve Ege ile baba-kız ilişkisi kurmaya başlaması, Zeynep ile Ali arasındaki gerilimin de temel noktalarından birini oluşturuyor.

MELİSA DURU ÜNAL KİMDİR?

Anne Yarısı dizisinde Ege Altay karakterini canlandıran Melisa Duru Ünal, çocuk yaşta oyunculuk kariyerine başlayan genç oyunculardan biridir. Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema ve dijital projelerde de rol alan Ünal, farklı yapımlarda çocuk karakterlere hayat verdi.

Oyuncu, Anne Yarısı dizisinde Ege karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

MELİSA DURU ÜNAL KAÇ YAŞINDA?

Melisa Duru Ünal'ın doğum tarihi ve yaşına ilişkin kamuya açık kaynaklarda kesin ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Dizide 8 yaşındaki Ege Altay karakterini canlandıran Ünal'ın gerçek yaşı ile karakterinin yaşı birbirinden farklı olabilir.

Bu nedenle oyuncunun yaşı konusunda doğrulanmamış bir rakam vermek yerine mevcut kaynaklardaki bilgilerle sınırlı kalmak gerekiyor.

MELİSA DURU ÜNAL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Melisa Duru Ünal, bugüne kadar farklı televizyon, sinema ve dijital projelerde rol aldı. Oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında Baba, Ben Bu Cihana Sığmazam, Ne Gemiler Yaktım, Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., Doktor: Başka Hayatta ve Anne Yarısı bulunuyor.

Ünal ayrıca Tur Rehberi adlı 2025 yapımı sinema filminde de rol aldı.

MELİSA DURU ÜNAL OYNADIĞI DİZİLER VE YAPIMLAR

Melisa Duru Ünal'ın yer aldığı yapımlar şöyle:

  • Baba – 2022
  • Ben Bu Cihana Sığmazam – 2022-2023
  • Ne Gemiler Yaktım – 2023-2024
  • Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... – 2024-2025
  • Tur Rehberi – 2025
  • Doktor: Başka Hayatta – 2026
  • Anne Yarısı – 2026

ANNE YARISI EGE'NİN HİKAYESİ

Ege'nin hikâyesi, Zeynep ve Ali arasındaki geçmişten gelen bağların yeniden gündeme gelmesiyle şekilleniyor. Zeynep'i annesi olarak gören Ege, Ali'nin hayatına yeniden girmesiyle birlikte gerçek babasıyla da yakınlaşmaya başlıyor.

Ege'nin hem Zeynep'i hem de Ali'yi kaybetmek istememesi, dizideki aile ve velayet çatışmasının merkezinde yer alıyor. Küçük yaşına rağmen olayları anlayabilmesi ve yetişkinlerin davranışlarını sorgulaması, Ege'yi hikâyenin önemli karakterlerinden biri haline getiriyor.

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#zeynep
#Melisa Duru Ünal
#Ege
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