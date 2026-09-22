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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 19:54
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 19:54

Anne Yarısı dizisi nerede çekiliyor, Altay Konağı nerede? Anne Yarısı oyuncu kadrosu ve konusu

Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Anne Yarısı dizisi bu akşam ilk bölümü ile ekranlara geliyor. Sahneleri dikkat çeken Anne Yarısı nerede çekiliyor merak edilirken, oyuncu kadrosundaki isimler de ses getirdi. İşte sosyal medyada gündem olan Altay Konağı hakkında bilgiler...

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Anne Yarısı dizisi nerede çekiliyor, Altay Konağı nerede? Anne Yarısı oyuncu kadrosu ve konusu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 19:54
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 19:54

NOW TV ekranlarında yeni yayınlanan dizisinin çekildiği yerler ve mekanlar sosyal medyada beğeni topladı. 'in başrolünde yer aldığı Anne Yarısı dizisinin nerede çekildiği birçok kişi tarafından merak edildi.

ANNE YARISI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, ÇEKİLDİ?

Anne Yarısı, 'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde yer alan bir otelde çekiliyor. Dizinin birkaç sahnesi İzmir'de çekilirken, genel sahneler Nevşehir'de çekiliyor. Ürgüp'ün eşsiz manzarasının yer aldığı sahneler, Mustafapaşa köyünde bir otelde çekilmekte.

Anne Yarısı dizisi nerede çekiliyor, Altay Konağı nerede? Anne Yarısı oyuncu kadrosu ve konusu

ANNE YARISI HANGİ KONAKTA ÇEKİLİYOR, ALTAY KONAĞI NEREDE?

Now TV'de yayınlanmaya başlayan yeni dizinin çekim yapıldığı sahneler ilgi gördü. İzmir'de de birkaç sahnenin çekilmesinin ardından ana sahneler Kapadokya'da çekildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde yer alan tarihi bir yapıda çekimler gerçekleşiyor. Mustafapaşa köyündeki otelde yapılan çekimler ses getirdi.

Anne Yarısı dizisi nerede çekiliyor, Altay Konağı nerede? Anne Yarısı oyuncu kadrosu ve konusu

ANNE YARISI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yeni dizi Anne Yarısı'nın oyuncu kadrosunda yer alan isimler:

, Burcu Özberk, Esra Dermancıoğlu, Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı.

Anne Yarısı dizisi nerede çekiliyor, Altay Konağı nerede? Anne Yarısı oyuncu kadrosu ve konusu

ANNE YARISI KONUSU NEDİR?

8 sene önce yaşanan büyük kayıp sonrasında yolları aynı çocuk üzerinden kesişen Ali ve Zeynep'in yaşadıkları ele alınıyor. İkilinin geçmişten gelen duyguları, geçmiş sırlar ve velayet mücadelesinin anlatıldığı dizide dramatik bir hikaye anlatılıyor.

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#cihangir ceyhan
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