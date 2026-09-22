Anne Yarısı dizisi nerede çekiliyor, Altay Konağı nerede? Anne Yarısı oyuncu kadrosu ve konusu

NOW TV ekranlarında yeni yayınlanan Anne Yarısı dizisinin çekildiği yerler ve mekanlar sosyal medyada beğeni topladı. Burcu Özberk'in başrolünde yer aldığı Anne Yarısı dizisinin nerede çekildiği birçok kişi tarafından merak edildi.

ANNE YARISI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, ÇEKİLDİ?

Anne Yarısı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde yer alan bir otelde çekiliyor. Dizinin birkaç sahnesi İzmir'de çekilirken, genel sahneler Nevşehir'de çekiliyor. Ürgüp'ün eşsiz manzarasının yer aldığı sahneler, Mustafapaşa köyünde bir otelde çekilmekte.

ANNE YARISI HANGİ KONAKTA ÇEKİLİYOR, ALTAY KONAĞI NEREDE?

Now TV'de yayınlanmaya başlayan yeni dizinin çekim yapıldığı sahneler ilgi gördü. İzmir'de de birkaç sahnenin çekilmesinin ardından ana sahneler Kapadokya'da çekildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde yer alan tarihi bir yapıda çekimler gerçekleşiyor. Mustafapaşa köyündeki otelde yapılan çekimler ses getirdi.

ANNE YARISI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yeni dizi Anne Yarısı'nın oyuncu kadrosunda yer alan isimler:

Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk, Esra Dermancıoğlu, Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı.

ANNE YARISI KONUSU NEDİR?

8 sene önce yaşanan büyük kayıp sonrasında yolları aynı çocuk üzerinden kesişen Ali ve Zeynep'in yaşadıkları ele alınıyor. İkilinin geçmişten gelen duyguları, geçmiş sırlar ve velayet mücadelesinin anlatıldığı dizide dramatik bir hikaye anlatılıyor.