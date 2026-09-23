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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 12:00

Deniz Gürkan kimdir? Deniz Gürkan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Deniz Gürkan, oyunculuk kariyeri boyunca Aşkın Tarifi, Balkan Ninnisi, Kısmet, Bir Gece Masalı ve Ben Leman gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak Anne Yarısı dizisindeki Merve karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncunun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Deniz Gürkan kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Deniz Gürkan kimdir? Deniz Gürkan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 12:00

Deniz Gürkan, son dönemde rol aldığı yapımlarla dikkat çeken genç oyuncular arasında yer alıyor. 2021 yılında Aşkın Tarifi dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Gürkan, ardından Balkan Ninnisi, Kısmet, Bir Gece Masalı ve Ben Leman gibi dizilerde rol aldı. Oyuncunun yer aldığı projeler arasında sinema filmi Başka Türlü Aşk da bulunuyor. 2026 yılında ise dizisinde Merve karakteriyle izleyici karşısına çıkan Deniz Gürkan’ın özel hayatı, yaşı ve rol aldığı yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki Deniz Gürkan kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte Deniz Gürkan hakkında merak edilenler...

HABERİN ÖZETİ

Deniz Gürkan kimdir? Deniz Gürkan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Genç oyuncu Deniz Gürkan'ın hayatı, kariyeri ve rol aldığı yapımlar hakkında bilgiler derlenmiştir.
1999 yılında İzmir'de doğan Gürkan, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
Oyunculuk kariyerine 2021 yılında Aşkın Tarifi dizisiyle adım atmıştır.
Balkan Ninnisi, Kısmet, Bir Gece Masalı ve Ben Leman dizilerinde çeşitli roller üstlenmiştir.
2023 yapımı Başka Türlü Aşk isimli sinema filminde Öykü karakterini canlandırmıştır.
2026 yılında Anne Yarısı (Anne Yarası) dizisinde Merve karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

DENİZ GÜRKAN KİMDİR?

Deniz Gürkan, 1999 yılında İzmir’de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Gürkan, oyunculuğun yanı sıra tiyatro çalışmalarıyla da ilgileniyor. Profesyonel oyunculuk kariyerine 2021 yılında Aşkın Tarifi dizisiyle başlayan Deniz Gürkan, daha sonra farklı televizyon projelerinde rol aldı. 

Deniz Gürkan kimdir? Deniz Gürkan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Gürkan’ın rol aldığı yapımlar arasında Aşkın Tarifi, Balkan Ninnisi, Kısmet, Bir Gece Masalı ve Ben Leman bulunuyor. 2026 yılında ise Anne Yarısı dizisinde Merve karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Deniz Gürkan kimdir? Deniz Gürkan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

DENİZ GÜRKAN KAÇ YAŞINDA?

1999 doğumlu olan Deniz Gürkan, 2026 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Oyuncunun doğum yeri İzmir olarak belirtiliyor. Bazı biyografi kaynaklarında doğum tarihi 22 Ekim 1999 olarak yer alıyor.

Deniz Gürkan kimdir? Deniz Gürkan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

DENİZ GÜRKAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Deniz Gürkan’ın televizyon kariyeri 2021 yılında Aşkın Tarifi dizisiyle başladı. Oyuncunun rol aldığı diziler ve oynadığı karakterler şöyle:

  • Aşkın Tarifi (2021): Sevi
  • Balkan Ninnisi (2022-2023): Gülbahar
  • Kısmet (2023): Roza
  • Bir Gece Masalı (2024-2025): Sare
  • Ben Leman (2025): Gözde
  • Anne Yarısı (2026): Merve
Deniz Gürkan kimdir? Deniz Gürkan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

DENİZ GÜRKAN FİLMDE OYNADI MI?

Deniz Gürkan, 2023 yapımı Başka Türlü Aşk filminde rol aldı. Oyuncunun filmde Öykü karakterini oynadığı bilgisi kayıtlarda yer alıyor. Böylece Gürkan’ın televizyon dizilerinin yanı sıra sinema projelerinde de yer aldığı görülüyor.

Deniz Gürkan kimdir? Deniz Gürkan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

DENİZ GÜRKAN’IN SON DİZİSİ HANGİSİ?

Deniz Gürkan’ın 2026 yılında ekrana gelen son projelerinden biri Anne Yarası oldu. . NOW ekranlarında yayınlanan dizide Gürkan, Merve karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 22 Eylül 2026 tarihinde yayınlanan ilk bölümüyle birlikte oyuncunun yeni rolü de merak konusu oldu. 

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ETİKETLER
#Deniz Gürkan
#anne yarısı
#Balkan Ninnisi
#Aşkın Tarifi
#Başka Türlü Aşk
#Biyografi
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