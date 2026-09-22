Oynadığı her yapımda adından sıklıkla söz ettiren Gökçe Eyüboğlu, şimdilerde Show TV’nin iddialı yapımlarından biri olan ‘Sevdan Bir Ateş’ dizisinde rol alıyor. “Mihre” karakteriyle ekranlara gelen Gökçe Eyüboğlu, özel hayatı ve kariyeriyle arama motorlarında merak konusu oluyor. Peki, Gökçe Eyüboğlu kimdir? Gökçe Eyüboğlu kaç yaşında? Gökçe Eyüboğlu aslen nerelidir? Hangi dizilerde oynadı? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

GÖKÇE EYÜBOĞLU KİMDİR?

Gökçe Eyüboğlu, 20 Ağustos 1983 yılında dünyaya geldi. İstanbul’da doğan başarılı isim çocukluğundan bu yana oyunculuğa ilgi duymasıyla kariyerini bu alanda ilerleterek ekranlara gelmeyi başarıyor. Öyle ki orta okul da yazdığı her dönem sonu oyunları kariyerinde emin adımlar atmasına yardımcı olmuştur.

Yazdığı oyunlar sahnelenirken okul hayatı boyunca da tiyatro kulüplerinde yer almıştır. Ayrıca Kamu Yönetimi mezunu olan Gökçe Eyüboğlu, mezun olmasından sonra 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi’nde eğitim almaya başlamıştır.

Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışan Gökçe Eyüboğlu, o dönemlerde Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de seslendirme eğitimleri almıştır.

GÖKÇE EYÜBOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Gökçe Eyüboğlu, 20 Ağustos 1983 yılında dünyaya geldi. Şimdilerde 43 yaşında olan başarılı isim, kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Oyunculukla ilgili farklı yöntem ve tekniklere olan ilgisi nedeniyle kendini geliştirme amacıyla çalışmalar yapmıştır.

Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı yazarı hem de oyuncu olarak yer almış. Diğer bir yandan da arkadaşlarıyla birlikte yazdığı ilk uzun metraj senaryosu da TRT TV filmleri projesinde çekilmiştir.

GÖKÇE EYÜBOĞLU ASLEN NERELİDİR?

Oynadığı her karakterle dikkatleri üzerine çeken Gökçe Eyüboğlu, aslen nereli olduğuyla da merak konusu oldu. Gökçe Eyüboğlu’nun kamuoyunda yazan bilgilere göre, İstanbullu olduğu biliniyor. Doğma büyüme İstanbullu olan Eyüboğlu, eğitim hayatını da burada görmüştür.

GÖKÇE EYÜBOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

En son ekranlara ‘Ben Leman’ dizisiyle gelen Gökçe Eyüboğlu, üç sezon süren ‘Kadın’ dizisinde de rol almıştır. ‘Ceyda’ karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Gökçe Eyüboğlu, Annem Ankara, Şahane Hayatım, Maviye Sürgün, Mahkum, Kuzgun gibi yapımlar da yer almıştır.