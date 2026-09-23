Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi'nde gazeteci Cüneyt Özdemir'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

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HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması! "Mağdurların haklarını koruyacağız" Adalet Bakanı Akın Gürlek, ABD'nin New York kentinde gazeteci Cüneyt Özdemir'in İBB operasyonu, fon soruşturması ve gündeme dair sorularını yanıtladı. Muhalefetin 'siyaseti dizayn ediyor' eleştirilerine karşı suç ve delillere, MASAK raporlarına baktıklarını belirtti. Fon soruşturması kapsamında mağdurların haklarını koruyacaklarını ve 40 milyonluk transferi durdurduklarını açıkladı. Soruşturmanın genişleyeceğini belirten Gürlek, yurt dışına para çıkarma girişimlerinin durdurulduğunu, şirketlere ve mal varlıklarına el konulduğunu ifade etti. Borsadaki anormal hisse artışlarını takip ettiklerini ancak başsavcılığın SPK izni veya ihbarı olmadan resen işlem yapamadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden Sezai Karakoç'un şiirini okumasını ve verdiği mesajı etkileyici ve anlamlı bulduğunu dile getirdi.

MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Muhalefetin İBB operasyonu sonrası kendisine yönelik 'siyaseti dizayn ediyor' eleştirilere cevap veren Bakan Gürlek, "İlgisi yok, suç var mı yok mu bunlara baktık, delillere baktık. MASAK raporları vardı ortada" ifadelerini kullandı.

FON SORUŞTURMASI

Fon soruşturmasıyla ilgili Bakan Gülek, "Daha önce de takip ettiğimiz vardı ama fonlarda bir hareketlilik olduğunu biz sürekli olarak gözlemliyorduk. Ben başsavcılık yaparken de bu konuda hassasiyet başlamıştı. Şu an borsada 8 buçuk milyon kişi var. Dişinden tırnağından artırıp yatırım olması için yatırıyor. Biz, bir kısım hisseler rayicinde ilerlerken, bir kısım hisseler inanılmaz şekilde, bir kısım fonlar diyelim, normal rayicinde seyrederken, bir kısım hisseler inanılmaz; yüzde 400, 500, 5 bin yapan hisseler var. Anormal artış var. Biz takip ediyoruz ama başsavcılık resen yapamıyor. SPK izin vermeden başsavcılık yapamıyor. SPK ihbar edebilir ya da izin verebilir" dedi.

"PARALAR GERİ ALABİLECEK MİSİNİZ?"

Bakan Gürlek "Paraları geri alabilecek misiniz?" sorusuna, "Asıl amacımız o. Mağdur kesim olduğunu gördük. Para kaçırıldığını da gördük. Bizim amacımız şimdi bunları getirmek, iyi niyetlilerin paralarını almalarını sağlamak. Mağdurların haklarını koruyacağız, 40 milyonluk transferi durdurduk” ifadeleriyle cevap verdi.

SORUŞTURMA GENİŞLEYECEK Mİ?

Soruşturmanın genişleyip genişlemeyeceğine dair Bakan Gürlek, "Genişler. Önlemleri aldı başsavcılık. Anlık hareketler olabiliyor. Biz durdurduk. Yurt dışına çıkarmaya çalıştılar, durdurduk. Şirketlere, mal varlıklarına el koyduk" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OKUDUĞU ŞİİR

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezai Karakoç'a ait dizeleri okumasıyla ilgili ise "Cumhurbaşkanımız bugün çok güzel bir konuşma yaptı. Sezai Karakuş'un şiirini dokudu, etkileyiciydi gerçekten. Birleşmiş Milletler kürsüsünden özellikle bu mesajı vermesi şu an dünyanın işte adil bir düzen özellikle Birleşmiş Milletler yapısı değil adil bir düzen olmadığını işte bir sessizlik olduğunu zulüm karşısında bir sessizlik olduğunu mesajını vermesi gerçekten çok anlamlı çok etkileyiciydi" dedi.

https://x.com/abakingurlek/status/2102714276054016188