Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 15:08

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması! "Mağdurların haklarını koruyacağız"

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını cevapladı. Muhalefetin İBB operasyonu sonrası kendisine yönelik 'siyaseti dizayn ediyor' eleştirilere cevap veren Bakan Gürlek, "İlgisi yok, suç var mı yok mu bunlara baktık, delillere baktık. MASAK raporları vardı ortada" ifadelerini kullandı. Fon soruşturmasıyla ilgili de konuşan Bakan Gürlek, yurtdışına kaçırılan paralara ilişkin, "Bizim amacımız şimdi bunları getirmek, iyi niyetlilerin paralarını almalarını sağlamak" dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 14:10
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 15:08

Adalet Bakanı Sayın , ABD'nin kentinde bulunan 'nde gazeteci 'in gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması! "Mağdurların haklarını koruyacağız"

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, ABD'nin New York kentinde gazeteci Cüneyt Özdemir'in İBB operasyonu, fon soruşturması ve gündeme dair sorularını yanıtladı.
Muhalefetin 'siyaseti dizayn ediyor' eleştirilerine karşı suç ve delillere, MASAK raporlarına baktıklarını belirtti.
Fon soruşturması kapsamında mağdurların haklarını koruyacaklarını ve 40 milyonluk transferi durdurduklarını açıkladı.
Soruşturmanın genişleyeceğini belirten Gürlek, yurt dışına para çıkarma girişimlerinin durdurulduğunu, şirketlere ve mal varlıklarına el konulduğunu ifade etti.
Borsadaki anormal hisse artışlarını takip ettiklerini ancak başsavcılığın SPK izni veya ihbarı olmadan resen işlem yapamadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden Sezai Karakoç'un şiirini okumasını ve verdiği mesajı etkileyici ve anlamlı bulduğunu dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

Muhalefetin İBB operasyonu sonrası kendisine yönelik 'siyaseti dizayn ediyor' eleştirilere cevap veren Bakan Gürlek, "İlgisi yok, suç var mı yok mu bunlara baktık, delillere baktık. raporları vardı ortada" ifadelerini kullandı. 

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması! "Mağdurların haklarını koruyacağız"

FON SORUŞTURMASI

Fon soruşturmasıyla ilgili Bakan Gülek, "Daha önce de takip ettiğimiz vardı ama fonlarda bir hareketlilik olduğunu biz sürekli olarak gözlemliyorduk. Ben başsavcılık yaparken de bu konuda hassasiyet başlamıştı. Şu an borsada 8 buçuk milyon kişi var. Dişinden tırnağından artırıp yatırım olması için yatırıyor. Biz, bir kısım hisseler rayicinde ilerlerken, bir kısım hisseler inanılmaz şekilde, bir kısım fonlar diyelim, normal rayicinde seyrederken, bir kısım hisseler inanılmaz; yüzde 400, 500, 5 bin yapan hisseler var. Anormal artış var. Biz takip ediyoruz ama başsavcılık resen yapamıyor. SPK izin vermeden başsavcılık yapamıyor. SPK ihbar edebilir ya da izin verebilir" dedi.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması! "Mağdurların haklarını koruyacağız"

"PARALAR GERİ ALABİLECEK MİSİNİZ?"

Bakan Gürlek "Paraları geri alabilecek misiniz?" sorusuna, "Asıl amacımız o. Mağdur kesim olduğunu gördük. Para kaçırıldığını da gördük. Bizim amacımız şimdi bunları getirmek, iyi niyetlilerin paralarını almalarını sağlamak. Mağdurların haklarını koruyacağız, 40 milyonluk transferi durdurduk” ifadeleriyle cevap verdi.

SORUŞTURMA GENİŞLEYECEK Mİ?

Soruşturmanın genişleyip genişlemeyeceğine dair Bakan Gürlek, "Genişler. Önlemleri aldı başsavcılık. Anlık hareketler olabiliyor. Biz durdurduk. Yurt dışına çıkarmaya çalıştılar, durdurduk. Şirketlere, mal varlıklarına el koyduk" dedi.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması! "Mağdurların haklarını koruyacağız"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OKUDUĞU ŞİİR

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sezai Karakoç'a ait dizeleri okumasıyla ilgili ise "Cumhurbaşkanımız bugün çok güzel bir konuşma yaptı. Sezai Karakuş'un şiirini dokudu, etkileyiciydi gerçekten. Birleşmiş Milletler kürsüsünden özellikle bu mesajı vermesi şu an dünyanın işte adil bir düzen özellikle Birleşmiş Milletler yapısı değil adil bir düzen olmadığını işte bir sessizlik olduğunu zulüm karşısında bir sessizlik olduğunu mesajını vermesi gerçekten çok anlamlı çok etkileyiciydi" dedi.

https://x.com/abakingurlek/status/2102714276054016188

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin yeni açıklama
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı dahil 20 şüpheli adliyeye sevk edildi
Menderes Belediyesi'nde rüşvet çarkı deşifre oldu: 'Takipçi Onur' ve 'kurye şoför' detayı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Cüneyt Özdemir
#new york
#MASAK
#Akın Gürlek
#türkevi
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.