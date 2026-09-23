İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Abdulkadir Özkan, Nihat Kırmızı ve Bülent Uygun'un da bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 20 şüpheliden 14'ü tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ile Bülent Uygun ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın hakimlikteki işlemleri sürüyor. Başsavcılık, MASAK'a gönderdiği müzekkere ile çeşitli holding ve yatırım şirketlerinin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının 2024'ten bugüne yurt dışı para ve kripto varlık transfer verilerini talep etmişti. Soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding ve Pusula Holding yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmış ve arama yapılmıştı.

20 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ile Bülent Uygun, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Gözde Hacıoğlu, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Büşra Alçelik, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Halil İbrahim Ege, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in savcılık işlemleri tamamlandı.



Savcılık işlemleri tamamlanan 20 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik Büşra Alçelik, Halil İbrahim Ege ve Gözde Hacıoğlu hakkında adli kontrol kararı verirken 14 kişi için de tutuklama kararı verdi.

Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ile Bülent Uygun, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın ise işlemleri sürüyordu. Bu isimlerin de bugün tutuklandığı bildirildi.

Verilen tutuklama kararlarıyla soruşturmada toplam tutuklu sayısı 23'e yükseldi.

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında dün 14 kişi daha gözaltına alınmıştı.