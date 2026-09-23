22 Eylül 2026 reyting yarışının lideri Tuzlu Kahve oldu! Yeni sezonun yeni dizileri tahtları sarstı

Yeni sezonda ekranlarda yer alan birbirinden dikkat çekici yapımlar, reyting yarışında yerini belli etmeye başladı. 22 Eylül 2026 reyting yarışının lideri yayın hayatına yeni başlayan Tuzlu Kahve oldu. Yeni sezonun yeni dizileri tahtları sarsarken salı akşamı yayınlanan 5 dizinin yıldızı yine şaşırtmadı.

22 EYLÜL 2026 REYTİNG YARIŞININ LİDERİ TUZLU KAHVE OLDU!

Yeni sezonun dizileri teker teker ekranlara gelirken 22 Eylül 2026 Salı akşamının reyting sonuçları belli oldu. Yeni dizilerin peş peşe izleyiciyle buluştuğu sezonda rekabet giderek kızışmaya devam ediyor. Gecenin zirvesi merak konusu olurken 5 dizinin yarıştığı salı akşamında reyting yarışının lideri Tuzlu Kahve oldu.

Star TV’nin yoğun ilgi ile izlenen dizilerinden biri olan Tuzlu Kahve, yine Salı akşamında yükselişini sürdürdü. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Tuzlu Kahve dizisi reytinglerde zirveye yerleşti. Reyting yolculuğunda tüm seyircilerde 5.57, AB’de 7,42 ve ABC1’de 7.40 reytingle birinci oldu.

Günün en çok izlenen yapımlarından biri olan Tuzlu Kahve, özet bölümü ve yeni bölümüyle izleyiciden yoğun ilgi gördü. Özellikle de özet bölümüyle izleyicinin tekrar tekrar takip edildiği yapımlar arasında yer alıyor.

YENİ SEZONUN YENİ DİZİLERİ TAHTLARI SARSTI

Yeni sezonun yeni dizileri tahtları sarsarken Salı akşamının dikkat çeken bir diğer yapımı ise Haysiyet oldu. İddialı yapım üçüncü bölümüyle ekranlara gelirken 3 kategoride yer aldı. Kerem Alışık’ın Total’de 4.27’le ikinci, AB’de 3.22’yle, ABC1’de de 3.99’la dördüncü oldu.

ATV ekranlarında yer alan ve ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan A.B.İ üçüncü bölüm reytinglerinde yükselişe geçti. Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu’nun yıllar sonra tekrardan bir araya getiren yapım, Total’de 3.32’yle dördüncü, AB’de ikinci, 42’yle yedinci ve ​ABC1’de 3.07’yle altıncı sırada yer aldı.

NOW TV ekranlarının yeni dizisi ‘Anne Yarısı’ ilk bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. İzleyici karşısına çıkan yeni dizi reyting yarışına girerek ilk bölümüyle Total’de 3.13’le yedinci, ​AB’de 2.27’yle ve ​ABC1 2.75’le sekizinci sıradan listeye girdi.

Salı akşamlarının en çok dikkat çeken dizilerinden biri de Mehmed: Fetihler Sultanı olurken 4. Sezonla ekranlara geldi. Reytingleriyle her zaman yüksek olan Mehmed: Fetihler Sultanı, zaman atlamasıyla yeni sezona giriş yaptı. Tüm seyircilerde 1.81’le on yedinci, AB’de 1.99’la onuncu ve ABC1’de ise 2.24’yle on birinci oldu.