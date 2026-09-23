Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 12:55
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 12:55

22 Eylül 2026 reyting yarışının lideri Tuzlu Kahve oldu! Yeni sezonun yeni dizileri tahtları sarstı

Televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı devam ederken 22 Eylül 2026 Reyting sonuçları belli oldu. Rekabetin sıkılaştığı salı gününde gecenin lideri Tuzlu Kahve oldu. Star TV ekranlarının yoğun ilgi ile izlenen yapımı elde ettiği başarıyla dikkatleri üzerine çekerken, yeni sezonun yeni dizileri tahtları sarstı. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
22 Eylül 2026 reyting yarışının lideri Tuzlu Kahve oldu! Yeni sezonun yeni dizileri tahtları sarstı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 12:55
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 12:55

Yeni sezonda ekranlarda yer alan birbirinden dikkat çekici yapımlar, reyting yarışında yerini belli etmeye başladı. 22 Eylül 2026 reyting yarışının lideri yayın hayatına yeni başlayan oldu. Yeni sezonun yeni dizileri tahtları sarsarken salı akşamı yayınlanan 5 dizinin yıldızı yine şaşırtmadı.

22 EYLÜL 2026 REYTİNG YARIŞININ LİDERİ TUZLU KAHVE OLDU!

Yeni sezonun dizileri teker teker ekranlara gelirken 22 Eylül 2026 Salı akşamının reyting sonuçları belli oldu. Yeni dizilerin peş peşe izleyiciyle buluştuğu sezonda rekabet giderek kızışmaya devam ediyor. Gecenin zirvesi merak konusu olurken 5 dizinin yarıştığı salı akşamında reyting yarışının lideri Tuzlu Kahve oldu.

22 Eylül 2026 reyting yarışının lideri Tuzlu Kahve oldu! Yeni sezonun yeni dizileri tahtları sarstı

Star TV’nin yoğun ilgi ile izlenen dizilerinden biri olan Tuzlu Kahve, yine Salı akşamında yükselişini sürdürdü. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Tuzlu Kahve dizisi reytinglerde zirveye yerleşti. Reyting yolculuğunda tüm seyircilerde 5.57, AB’de 7,42 ve ABC1’de 7.40 reytingle birinci oldu.

22 Eylül 2026 reyting yarışının lideri Tuzlu Kahve oldu! Yeni sezonun yeni dizileri tahtları sarstı

Günün en çok izlenen yapımlarından biri olan Tuzlu Kahve, özet bölümü ve yeni bölümüyle izleyiciden yoğun ilgi gördü. Özellikle de özet bölümüyle izleyicinin tekrar tekrar takip edildiği yapımlar arasında yer alıyor.

22 Eylül 2026 reyting yarışının lideri Tuzlu Kahve oldu! Yeni sezonun yeni dizileri tahtları sarstı

YENİ SEZONUN YENİ DİZİLERİ TAHTLARI SARSTI

Yeni sezonun yeni dizileri tahtları sarsarken Salı akşamının dikkat çeken bir diğer yapımı ise oldu. İddialı yapım üçüncü bölümüyle ekranlara gelirken 3 kategoride yer aldı. Kerem Alışık’ın Total’de 4.27’le ikinci, AB’de 3.22’yle, ABC1’de de 3.99’la dördüncü oldu.

22 Eylül 2026 reyting yarışının lideri Tuzlu Kahve oldu! Yeni sezonun yeni dizileri tahtları sarstı

ATV ekranlarında yer alan ve ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan A.B.İ üçüncü bölüm reytinglerinde yükselişe geçti. Bergüzar Korel ve Kenan İmirzalıoğlu’nun yıllar sonra tekrardan bir araya getiren yapım, Total’de 3.32’yle dördüncü, AB’de ikinci, 42’yle yedinci ve ABC1de 3.07yle altıncı sırada yer aldı.

22 Eylül 2026 reyting yarışının lideri Tuzlu Kahve oldu! Yeni sezonun yeni dizileri tahtları sarstı

NOW TV ekranlarının yeni dizisi ‘’ ilk bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. İzleyici karşısına çıkan yeni dizi reyting yarışına girerek ilk bölümüyle Total’de 3.13’le yedinci, ABde 2.27yle ve ABC1 2.75le sekizinci sıradan listeye girdi.

22 Eylül 2026 reyting yarışının lideri Tuzlu Kahve oldu! Yeni sezonun yeni dizileri tahtları sarstı

Salı akşamlarının en çok dikkat çeken dizilerinden biri de Mehmed: Fetihler Sultanı olurken 4. Sezonla ekranlara geldi. Reytingleriyle her zaman yüksek olan Mehmed: Fetihler Sultanı, zaman atlamasıyla yeni sezona giriş yaptı. Tüm seyircilerde 1.81’le on yedinci, AB’de 1.99’la onuncu ve ABC1’de ise 2.24’yle on birinci oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tuzlu Kahve oyuncuları ve yaşları! Tuzlu Kahve oyuncuların oynadığı karakterler
Tuzlu Kahve’de Ela Levent karşılaşması viral oldu! Doktorlar Ela Levent evlenme sahnesinin olayı ne?
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Mehmed Fetihler Sultanı
#Tuzlu kahve
#abi
#anne yarısı
#haysiyet
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.