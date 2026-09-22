Tuzlu Kahve oyuncuları ve yaşları! Tuzlu Kahve oyuncuların oynadığı karakterler

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İstanbul
Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve oyuncuları ve yaşları merak edildi. Birçok başarılı ismin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda yok yok! İşte karakterlerin isimleri ve yaşları...
Star TV dizisinde yer alan Tuzlu Kahve dizisindeki oyuncular ve yaşlarını sizler için derledik.
Eda Ece – 36 yaşında
Buğra Gülsoy – 44 yaşında
Binnur Kaya – 54 yaşında
Şevval Sam – 52 yaşında
Nebahat Çehre – 82 yaşında
Yasemin Ergene – 41 yaşında
Ceren Moray – 41 yaşında
Enis Arıkan – 43 yaşında
Sarp Apak – 44 yaşında
Hatice Aslan – 64 yaşında
Nergis Kumbasar – 63 yaşında
Melis Fis – 24 yaşında
İrem Kahyaoğlu – 45 yaşında
Nazlı Tosunoğlu – 62 yaşında
Nazlı Senem Ünal – 35 yaşında
Elit Andaç Çam – 38 yaşında
Şeyla Halis – 49 yaşında
Gökçe Özyol – 53 yaşında
Cengiz Bozkurt – 61 yaşında
Nevra Serezli – 82 yaşında
Settar Tanrıöğen – 64 yaşında
Mehmet Korhan Fırat – 38 yaşında
İşte Tuzlu Kahve dizisinde yer alan oyuncular ve dizideki karakterleri:
Eda Ece – Derin Kutaygil
Buğra Gülsoy – Mehmet Aydınoğlu
Binnur Kaya – Hatun Aydınoğlu
Şevval Sam – Candan Aydınoğlu
Sarp Apak – Murat Aydınoğlu
Melis Fis – İpek Aydınoğlu
Settar Tanrıöğen – Osman Aydınoğlu
Enis Arıkan – Taylan Kutaygil
Nergis Kumbasar – Tiraje Kutaygil
Nevra Serezli – Sitare Kutaygil
Nebahat Çehre – Feryal İpekli
Yasemin Ergene – Elit İpekli
Cengiz Bozkurt – Ünver İpekli
Ceren Moray – Aybüke Destan
Hatice Aslan – Nermin Destan
İrem Kahyaoğlu – Meryem
Nazlı Tosunoğlu – Şengül
Nazlı Senem Ünal – Melodi
Elit Andaç Çam – Beste
Şeyla Halis – İrma
Gökçe Özyol – Adem
Ekranların sevilen dizisi Tuzlu Kahve'de yer alan oyuncular arasında Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Sarp Apak, Melis Fis, Settar Tanrıöğen, Enis Arıkan, Nergis Kumbasar, Nevra Serezli, Nebahat Çehre, Yasemin Ergene, Cengiz Bozkurt, Ceren Moray, Hatice Aslan, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Mehmet Korhan Fırat yer alıyor.