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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 22:44
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 22:44

Tuzlu Kahve oyuncuları ve yaşları! Tuzlu Kahve oyuncuların oynadığı karakterler

Tuzlu Kahve oyuncuları ve karakterlerinin yaşları sosyal medyada yeniden gündem oldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkatleri üzerine çeken Tuzlu Kahve oyuncuları ve yaşlarını sizler için derledik.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Tuzlu Kahve oyuncuları ve yaşları! Tuzlu Kahve oyuncuların oynadığı karakterler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 22:44
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 22:44

ekranlarında yayınlanan oyuncuları ve yaşları merak edildi. Birçok başarılı ismin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda yok yok! İşte karakterlerin isimleri ve yaşları...

TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE YAŞLARI

Star TV dizisinde yer alan Tuzlu Kahve dizisindeki oyuncular ve yaşlarını sizler için derledik.

– 36 yaşında

– 44 yaşında

– 54 yaşında

Şevval Sam – 52 yaşında

Nebahat Çehre – 82 yaşında

Yasemin Ergene – 41 yaşında

Tuzlu Kahve oyuncuları ve yaşları! Tuzlu Kahve oyuncuların oynadığı karakterler

Ceren Moray – 41 yaşında

Enis Arıkan – 43 yaşında

Sarp Apak – 44 yaşında

Hatice Aslan – 64 yaşında

Nergis Kumbasar – 63 yaşında

Melis Fis – 24 yaşında

İrem Kahyaoğlu – 45 yaşında

Nazlı Tosunoğlu – 62 yaşında

Tuzlu Kahve oyuncuları ve yaşları! Tuzlu Kahve oyuncuların oynadığı karakterler

Nazlı Senem Ünal – 35 yaşında

Elit Andaç Çam – 38 yaşında

Şeyla Halis – 49 yaşında

Gökçe Özyol – 53 yaşında

Cengiz Bozkurt – 61 yaşında

Nevra Serezli – 82 yaşında

Settar Tanrıöğen – 64 yaşında

Mehmet Korhan Fırat – 38 yaşında

Tuzlu Kahve oyuncuları ve yaşları! Tuzlu Kahve oyuncuların oynadığı karakterler

TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

İşte Tuzlu Kahve dizisinde yer alan oyuncular ve dizideki karakterleri:

Eda Ece – Derin Kutaygil
Buğra Gülsoy – Mehmet Aydınoğlu
Binnur Kaya – Hatun Aydınoğlu

Tuzlu Kahve oyuncuları ve yaşları! Tuzlu Kahve oyuncuların oynadığı karakterler


Şevval Sam – Candan Aydınoğlu
Sarp Apak – Murat Aydınoğlu
Melis Fis – İpek Aydınoğlu
Settar Tanrıöğen – Osman Aydınoğlu
Enis Arıkan – Taylan Kutaygil
Nergis Kumbasar – Tiraje Kutaygil
Nevra Serezli – Sitare Kutaygil
Nebahat Çehre – Feryal İpekli
Yasemin Ergene – Elit İpekli

Tuzlu Kahve oyuncuları ve yaşları! Tuzlu Kahve oyuncuların oynadığı karakterler


Cengiz Bozkurt – Ünver İpekli
Ceren Moray – Aybüke Destan
Hatice Aslan – Nermin Destan
İrem Kahyaoğlu – Meryem
Nazlı Tosunoğlu – Şengül
Nazlı Senem Ünal – Melodi
Elit Andaç Çam – Beste
Şeyla Halis – İrma
Gökçe Özyol – Adem

Tuzlu Kahve oyuncuları ve yaşları! Tuzlu Kahve oyuncuların oynadığı karakterler

TUZLU KAHVE OYUNCU KADROSU

Ekranların sevilen dizisi Tuzlu Kahve'de yer alan oyuncular arasında Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Sarp Apak, Melis Fis, Settar Tanrıöğen, Enis Arıkan, Nergis Kumbasar, Nevra Serezli, Nebahat Çehre, Yasemin Ergene, Cengiz Bozkurt, Ceren Moray, Hatice Aslan, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Mehmet Korhan Fırat yer alıyor.

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ETİKETLER
#eda ece
#buğra gülsoy
#binnur kaya
#Star TV
#Tuzlu kahve
#Diziler
#Mavi Kadin
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