Tuzlu Kahve oyuncuları ve yaşları! Tuzlu Kahve oyuncuların oynadığı karakterler

Star TV ekranlarında yayınlanan Tuzlu Kahve oyuncuları ve yaşları merak edildi. Birçok başarılı ismin yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda yok yok! İşte karakterlerin isimleri ve yaşları...

TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE YAŞLARI

Star TV dizisinde yer alan Tuzlu Kahve dizisindeki oyuncular ve yaşlarını sizler için derledik.

Eda Ece – 36 yaşında

Buğra Gülsoy – 44 yaşında

Binnur Kaya – 54 yaşında

Şevval Sam – 52 yaşında

Nebahat Çehre – 82 yaşında

Yasemin Ergene – 41 yaşında

Ceren Moray – 41 yaşında

Enis Arıkan – 43 yaşında

Sarp Apak – 44 yaşında

Hatice Aslan – 64 yaşında

Nergis Kumbasar – 63 yaşında

Melis Fis – 24 yaşında

İrem Kahyaoğlu – 45 yaşında

Nazlı Tosunoğlu – 62 yaşında

Nazlı Senem Ünal – 35 yaşında

Elit Andaç Çam – 38 yaşında

Şeyla Halis – 49 yaşında

Gökçe Özyol – 53 yaşında

Cengiz Bozkurt – 61 yaşında

Nevra Serezli – 82 yaşında

Settar Tanrıöğen – 64 yaşında

Mehmet Korhan Fırat – 38 yaşında

TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

İşte Tuzlu Kahve dizisinde yer alan oyuncular ve dizideki karakterleri:

Eda Ece – Derin Kutaygil

Buğra Gülsoy – Mehmet Aydınoğlu

Binnur Kaya – Hatun Aydınoğlu



Şevval Sam – Candan Aydınoğlu

Sarp Apak – Murat Aydınoğlu

Melis Fis – İpek Aydınoğlu

Settar Tanrıöğen – Osman Aydınoğlu

Enis Arıkan – Taylan Kutaygil

Nergis Kumbasar – Tiraje Kutaygil

Nevra Serezli – Sitare Kutaygil

Nebahat Çehre – Feryal İpekli

Yasemin Ergene – Elit İpekli



Cengiz Bozkurt – Ünver İpekli

Ceren Moray – Aybüke Destan

Hatice Aslan – Nermin Destan

İrem Kahyaoğlu – Meryem

Nazlı Tosunoğlu – Şengül

Nazlı Senem Ünal – Melodi

Elit Andaç Çam – Beste

Şeyla Halis – İrma

Gökçe Özyol – Adem

TUZLU KAHVE OYUNCU KADROSU

Ekranların sevilen dizisi Tuzlu Kahve'de yer alan oyuncular arasında Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Sarp Apak, Melis Fis, Settar Tanrıöğen, Enis Arıkan, Nergis Kumbasar, Nevra Serezli, Nebahat Çehre, Yasemin Ergene, Cengiz Bozkurt, Ceren Moray, Hatice Aslan, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Mehmet Korhan Fırat yer alıyor.