Tuzlu Kahve’de Ela Levent karşılaşması viral oldu! Doktorlar Ela Levent evlenme sahnesinin olayı ne?

Ekranların sevilen dizisi Tuzlu Kahve'de 18 yıl sonra karşılaşma yaşandı. Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Ela ile Levent'in meşhur evlenme sahnesinin ardından ikili yeniden Tuzlu Kahve'de bir araya geldi. Fragmandaki o sahne ise beğeni topladı.

TUZLU KAHVE'DE ELA LEVENT KARŞILAŞMASI!

Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve'de 18 yıllık karşılaşma viral oldu. Doktorlar dizisinde yer alan Ela ve Levent karakterini oynayan iki isim, 18 sene sonra Tuzlu Kahve'de denk geldi. Kutsi'nin oynadığı Levent karakteri, Doktorlar Ela Altındağ'ı nikahtan 1 saat önce terk etmesi ile yıllardır konuşuluyordu. Şimdi ise 18 senenin ardından Doktorlar Ela'nın intikamı alındı.

İkili yeniden karşılaştı fakat bu sefer Ela karakterini zamanında oynayan Yasemin Ergene, "Ben aşka olan inancımı kaybettim" sözlerini söyledi. İkilinin farklı projelerde yeniden karşılaşması ise dizinin izleyenleri tarafından oldukça konuşuldu. İkilinin sahnesi sosyal medyada da ses getirdi.

DOKTORLAR ELA LEVENT EVLENME SAHNESİ OLAYI NEDİR?

Bir dönemin en çok izlenen projelerinden biri olan Doktorlar'da Yasemin Ergene "Ela" karakterini oynarken, Kutsi de "Levent Atahanlı" karakterini oynuyordu. İkilinin evlenme aşamasına gelene kadar yaşadığı aşk ilgi çekmişti.

Ela'nın kendisinden bir şey gizlediği gerekçesi ile düğün günü nikaha dakikalar kala gelin odasında "Ben bu ilişkiye olan inancımı kaybettim Ela" sözleri ile terk etmişti. Bu sahne ise Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan sahnelerinden biri olmuştu.