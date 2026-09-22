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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 20:36
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 20:52

Tuzlu Kahve’de Ela Levent karşılaşması viral oldu! Doktorlar Ela Levent evlenme sahnesinin olayı ne?

Tuzlu Kahve dizisinde yer alan Ela ve Levent karşılaşması sosyal medyayı adeta salladı. 18 sene sonra Doktorlar Ela ile Levent'in karşılaştığı anların ardından Levent Ela evlenme sahnesi yeniden dikkat çekti. Diziyi izlemeyenler ise Doktorlar Ela Levent olayı nedir araştırmasına başladı.

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Editor
 Gonca Işık
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Tuzlu Kahve’de Ela Levent karşılaşması viral oldu! Doktorlar Ela Levent evlenme sahnesinin olayı ne?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 20:36
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 20:52

Ekranların sevilen dizisi Tuzlu Kahve'de 18 yıl sonra karşılaşma yaşandı. Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Ela ile Levent'in meşhur evlenme sahnesinin ardından ikili yeniden Tuzlu Kahve'de bir araya geldi. Fragmandaki o sahne ise beğeni topladı.

TUZLU KAHVE'DE ELA LEVENT KARŞILAŞMASI!

Star TV'de yayınlanan Tuzlu Kahve'de 18 yıllık karşılaşma viral oldu. Doktorlar dizisinde yer alan Ela ve Levent karakterini oynayan iki isim, 18 sene sonra Tuzlu Kahve'de denk geldi. Kutsi'nin oynadığı Levent karakteri, Doktorlar Ela Altındağ'ı nikahtan 1 saat önce terk etmesi ile yıllardır konuşuluyordu. Şimdi ise 18 senenin ardından Doktorlar Ela'nın intikamı alındı.

Tuzlu Kahve’de Ela Levent karşılaşması viral oldu! Doktorlar Ela Levent evlenme sahnesinin olayı ne?

İkili yeniden karşılaştı fakat bu sefer Ela karakterini zamanında oynayan Yasemin Ergene, "Ben aşka olan inancımı kaybettim" sözlerini söyledi. İkilinin farklı projelerde yeniden karşılaşması ise dizinin izleyenleri tarafından oldukça konuşuldu. İkilinin sahnesi sosyal medyada da ses getirdi.

Tuzlu Kahve’de Ela Levent karşılaşması viral oldu! Doktorlar Ela Levent evlenme sahnesinin olayı ne?

DOKTORLAR ELA LEVENT EVLENME SAHNESİ OLAYI NEDİR?

Bir dönemin en çok izlenen projelerinden biri olan Doktorlar'da Yasemin Ergene "Ela" karakterini oynarken, Kutsi de "Levent Atahanlı" karakterini oynuyordu. İkilinin evlenme aşamasına gelene kadar yaşadığı aşk ilgi çekmişti.

Tuzlu Kahve’de Ela Levent karşılaşması viral oldu! Doktorlar Ela Levent evlenme sahnesinin olayı ne?

Ela'nın kendisinden bir şey gizlediği gerekçesi ile düğün günü nikaha dakikalar kala gelin odasında "Ben bu ilişkiye olan inancımı kaybettim Ela" sözleri ile terk etmişti. Bu sahne ise Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan sahnelerinden biri olmuştu.

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#Diziler
#Mavi Kadin
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