Bursa’da Atatürk Kent Ormanı’nda korkunç bir olay yaşandı. İhbar üzerine ormanlık alanda arama çalışması yapan AFAD, ANDA ve NAK ekipleri, ağaçlık alanda bir erkek şahsa ait ceset buldu. Ekiplerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

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HABERİN ÖZETİ Ormanda korkunç olay! Uzuvları parçalanmış ceset bulundu: 3 aile DNA testine çağrıldı Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları sonucunda bir erkek şahsa ait ceset bulundu ve uzuvlarının sokak hayvanları tarafından parçalanmış olabileceği değerlendirildi. AFAD, ANDA ve NAK ekipleri ormanlık alanda arama yaparken cesedi buldu. Cesedin şubat ayından bu yana kayıp olarak aranan bir şahsa ait olduğu ve uzuvlarının parçalanmış olabileceği düşünülüyor. Kimliği belirsiz kalan cesedin kimliğinin tespiti için kayıp başvurusu yapan 3 aile DNA örneği vermek üzere çağrıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve ceset kimlik tespiti ile kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak.

SOKAK HAYVANLARI PARÇALAMIŞ

Cesedin uzun süredir bölgede bulunduğu değerlendirilirken, şahsın şubat ayından bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi. Cesedin bazı bölümlerinin bulunmadığı, kayıp uzuvların ise olay yerindeki incelemeler doğrultusunda sokak hayvanları tarafından parçalanmış olabileceği değerlendirildi.

3 AİLE DNA TESTİ İÇİN ÇAĞRILDI

Bölgede bulunan cesedin kimliğinin kesin olarak belirlenmesi için şubat ayından bu yana yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan 3 aileye ulaşıldığı öğrenildi. Ailelerin DNA örneği vermek üzere çağrıldığı ve yapılacak incelemelerin ardından cesedin kimliğinin kesinlik kazanmasının beklendiği bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset ve olay yerinde tespit edilen uzuvların, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılacağı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.