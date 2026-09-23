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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 15:09

Ormanda korkunç olay! Uzuvları parçalanmış ceset bulundu: 3 aile DNA testine çağrıldı

Bursa’da kayıp olarak aranan bir şahsın cansız bedeni bulundu. Cesedin bazı uzuvlarının parçalanmış şekilde olduğu öğrenilirken o dönem kayıp ihbarında bulunan 3 aile, DNA testi için çağrıldı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 13:22
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 15:09

’da Atatürk Kent Ormanı’nda korkunç bir olay yaşandı. İhbar üzerine ormanlık alanda arama çalışması yapan , ANDA ve NAK ekipleri, ağaçlık alanda bir erkek şahsa ait ceset buldu. Ekiplerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

Ormanda korkunç olay! Uzuvları parçalanmış ceset bulundu: 3 aile DNA testine çağrıldı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları sonucunda bir erkek şahsa ait ceset bulundu ve uzuvlarının sokak hayvanları tarafından parçalanmış olabileceği değerlendirildi.
AFAD, ANDA ve NAK ekipleri ormanlık alanda arama yaparken cesedi buldu.
Cesedin şubat ayından bu yana kayıp olarak aranan bir şahsa ait olduğu ve uzuvlarının parçalanmış olabileceği düşünülüyor.
Kimliği belirsiz kalan cesedin kimliğinin tespiti için kayıp başvurusu yapan 3 aile DNA örneği vermek üzere çağrıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve ceset kimlik tespiti ile kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacak.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

SOKAK HAYVANLARI PARÇALAMIŞ

Cesedin uzun süredir bölgede bulunduğu değerlendirilirken, şahsın şubat ayından bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi. Cesedin bazı bölümlerinin bulunmadığı, kayıp uzuvların ise olay yerindeki incelemeler doğrultusunda sokak hayvanları tarafından parçalanmış olabileceği değerlendirildi.

Ormanda korkunç olay! Uzuvları parçalanmış ceset bulundu: 3 aile DNA testine çağrıldı

3 AİLE DNA TESTİ İÇİN ÇAĞRILDI

Bölgede bulunan cesedin kimliğinin kesin olarak belirlenmesi için şubat ayından bu yana yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan 3 aileye ulaşıldığı öğrenildi. Ailelerin DNA örneği vermek üzere çağrıldığı ve yapılacak incelemelerin ardından cesedin kimliğinin kesinlik kazanmasının beklendiği bildirildi.

Ormanda korkunç olay! Uzuvları parçalanmış ceset bulundu: 3 aile DNA testine çağrıldı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset ve olay yerinde tespit edilen uzuvların, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılacağı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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ETİKETLER
#bursa
#afad
#Atatürk Kent Ormanı
#Anda
#Nak
#3. Sayfa
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