Ormanda korkunç olay! Uzuvları parçalanmış ceset bulundu: 3 aile DNA testine çağrıldı

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İstanbul
Bursa’da Atatürk Kent Ormanı’nda korkunç bir olay yaşandı. İhbar üzerine ormanlık alanda arama çalışması yapan AFAD, ANDA ve NAK ekipleri, ağaçlık alanda bir erkek şahsa ait ceset buldu. Ekiplerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.
Cesedin uzun süredir bölgede bulunduğu değerlendirilirken, şahsın şubat ayından bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi. Cesedin bazı bölümlerinin bulunmadığı, kayıp uzuvların ise olay yerindeki incelemeler doğrultusunda sokak hayvanları tarafından parçalanmış olabileceği değerlendirildi.
Bölgede bulunan cesedin kimliğinin kesin olarak belirlenmesi için şubat ayından bu yana yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan 3 aileye ulaşıldığı öğrenildi. Ailelerin DNA örneği vermek üzere çağrıldığı ve yapılacak incelemelerin ardından cesedin kimliğinin kesinlik kazanmasının beklendiği bildirildi.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset ve olay yerinde tespit edilen uzuvların, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılacağı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.