Motorine büyük indirim tabelaya yansıdı: İşte 24 Eylül 2026 akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatının 100 doların altına inmesiyle akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorin fiyatlarına perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi.

İndirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorinin litresi yeniden 90 lira seviyelerine geriledi. İşte 24 Eylül 2026 akaryakıt fiyatlarında güncel tablo...