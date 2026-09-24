Motorine büyük indirim tabelaya yansıdı: İşte 24 Eylül 2026 akaryakıt fiyatları

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İstanbul
Brent petrol fiyatının 100 doların altına inmesiyle akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorin fiyatlarına perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi.
İndirimin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorinin litresi yeniden 90 lira seviyelerine geriledi. İşte 24 Eylül 2026 akaryakıt fiyatlarında güncel tablo...
PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞTE
Brent petrolün ateşi düştü, araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Brent petrolün varil fiyatının 100 doların altına gerilemesi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
MOTORİNE BÜYÜK İNDİRİM
Motorinin litresine 5,57 TL indirim geldi. İndirimli tarife perşembe gününden itibaren tabelaya yansıdı.
24 EYLÜL 2026 AKARYAKIT FİYATLARI
İndirimin ardından akaryakıt fiyatlarındaki son durum merak konusu oldu.
Geçen hafta 100 lirayı aşan motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeniden 90 lira seviyelerine düştü.
İşte 24 Eylül 2026 güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL (AVRUPA) AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL (ANADOLU) AKARYAKIT FİYATLARI
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI