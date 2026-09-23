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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 16:29

Banka soygunu zorunlu olarak kuaför soygununa dönüştü! Almanya'da bir garip hırsızlık

Almanya'nın Garbsen şehrindeki banka soygunu, kuaför soygununa dönüştü. Türk kuaför salonunun duvarını delip bankaya geçmeyi planlayan hırsızlar, duvarı aşamadı, kuafördeki malzemeleri ve bozuk paraları alarak uzaklaştı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Banka soygunu zorunlu olarak kuaför soygununa dönüştü! Almanya'da bir garip hırsızlık
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 16:29
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 16:29

'nın Garbsen şehrindeki soyguncular, soymak için plan yaptılar. Plana göre, bankanın bitişiğindeki kuaför salonuna girip, buradaki duvarı delerek bankaya geçeceklerdi. Salondaki ilk duvarı delme girişimleri başarısız oldu. Ardından başka bir noktaya yöneldiler. Duvarda büyük bir delik açmayı başarsalar da bankanın olduğu bölüme geçemediler. Çabaları sonuçsuz kalan hırsızlar, girdikleri kuaför salonundaki malzemeleri ve bozuk paraları alarak uzaklaştı.

Banka soygunu zorunlu olarak kuaför soygununa dönüştü! Almanya'da bir garip hırsızlık

KUAFÖRDEKİ KIRIK PENCERE VE DELİK DUVARLAR

Pazartesi sabahı iş yerini açmak için kuaför salonuna gelen Ülkü Kahraman, pencerenin kırık ve duvarlarında delikler olduğunu gördü. Polise haber veren Ülkü Kahraman, ekipmanları eksik olduğu için çalışamadıklarını ifade etti.

Banka soygunu zorunlu olarak kuaför soygununa dönüştü! Almanya'da bir garip hırsızlık

ANA HEDEF KUAFÖR DEĞİL BANKAYDI

Polisin yaptığı ilk değerlendirmelere göre; ağır ekipmanlar kullanan soyguncular, bankaya ulaşamayınca kuaför salonunda bazı malzemeleri alarak ayrıldı. Polis, hırsızların kendi istekleriyle mi yoksa birileri tarafından fark edildikleri için mi banka soygununu tamamlamadan ayrıldıklarının bilinmediğini de akardı.

Polis, kuaför salonundaki delillerin soruşturmaya ışık tutması için incelemeye alındığını, olayın banka soygun girişimiyle bağlantısının araştırılacağını da belirtti. Polis, hırsızların ana hedefinin kuaför salonu değil, tasarruf bankası olduğunu doğruladı.

Banka soygunu zorunlu olarak kuaför soygununa dönüştü! Almanya'da bir garip hırsızlık

AYNI YÖNTEMLE BİR BAŞKA SOYGUN

Almanya'da yıl başından bu yana banka soygunlarında artış yaşandı. 2026’nın ilk iş gününde Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde ülkenin en önemli bankalarından birinin şubesinde gerçekleşen soygunda 3 bin 250 kişinin parası, mücevherleri ve altınlarının çalındığı ortaya çıkmıştı. 

Hırsızlar, bankanın yanındaki binanın duvarlarını delerek kiralık kasa bölümüne ulaşmış ve soygunu gerçekleştirmişti. Toplamda 300 milyon euro değerinde olduğu belirtilen soygunun mağdurları arasında 2 bin 500’den fazla Türkün de bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Banka soygunu zorunlu olarak kuaför soygununa dönüştü! Almanya'da bir garip hırsızlık

BANKA KASALARI PATLATILDI

Ocak ayında ise Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Halle kentinde de hırsızlar Sparkasse Bankası’nın bir şubesinde kiralık kasaların olduğu bölümde en az 4 kasayı açmayı başarmıştı. Şubat ayında da Bremen kenti yakınlarındaki Stuhr ilçesinde bir banka şubesinde bulunan 14 kiralık kasa patlatılarak açılmış ve hırsızlık gerçekleştirilmişti. Almanya’nın Regensburg kentinde Temmuz ayında bir banka şubesine yönelik soygun girişiminde bir şüpheli banka çalışanları ve müşterileri rehin almıştı.

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ETİKETLER
#Almanya
#Banka
#Kuaför Salonu
#Garbsen
#Sparkasse Bankası
#Dünya
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