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Dünya
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 17:12

Ahmed Şara'dan BM kürsüsünden İsrail'e Golan mesajı: "Suriye topraklarında kalacak"

Son dakika haberi: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM kürsüsünden işgalci İsrail'e net bir mesaj gönderdi. Suriye'nin yeniden ayağa kalkacağının altını çizen Şara, "Golan Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecektir" dedi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 17:12

Cumhurbaşkanı , Genel Kurulunun 81. oturumunda açıklamalarda bulundu. Suriye'nin yeniden ayağa kalktığını ve ülkesinin onuruna yeniden erişeceğini söyleyen Şara, "Artık biz dünyadan ve bölgeden izole edilmiş değiliz" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Ahmed Şara'dan BM kürsüsünden İsrail'e Golan mesajı: "Suriye topraklarında kalacak"

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkesinin yeniden üretime başladığını, izole edilmediğini ve Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu belirtti.
Suriye'nin krizi fırsata dönüştürerek yeniden üretime başladığı ve kalkınma planlarının Suriye'yi görmezden gelemeyeceği ifade edildi.
Suriye'nin artık dünyadan ve bölgeden izole edilmiş olmadığı, birlik olarak ayağa kalktığı vurgulandı.
İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgal ettiği belirtilerek, Golan'ın Suriye toprağı olarak kalmaya devam edeceği kaydedildi.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

Yeniden üretime başladıklarını belirten Şara, "Herhangi bir kalkınma planı Suriye'yi görmezden gelerek gerçekleştirilemez" ifadelerini kullandı.

Ahmed Şara'dan BM kürsüsünden İsrail'e Golan mesajı: "Suriye topraklarında kalacak"

Kürsüden işgalci 'e de üzerinden net bir mesaj gönderen Ahmed Şara, "Golan Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecektir. İsrail, Suriye'den geri çekilmeli" diye konuştu.

Ahmed Şara'dan BM kürsüsünden İsrail'e Golan mesajı: "Suriye topraklarında kalacak"

"YENİDEN ÜRETİME BAŞLADIK, HAREKETE GEÇTİK"

Şara'nın konuşmasından satır başları:

"Yeniden üretime başladık, harekete geçtik. Suriye bir krizi fırsata dönüştürdü. Herhangi bir kalkınma planı Suriye'yi görmezden gelerek gerçekleştirilemez. Suriye onuruna yeniden erişecektir.

Ahmed Şara'dan BM kürsüsünden İsrail'e Golan mesajı: "Suriye topraklarında kalacak"

Artık biz dünyadan ve bölgeden izole edilmiş değiliz. Ayağa kalktık, birlik olduk ve tıpkı burada, Birleşmiş Milletler'de terörizmin önünde durduğumuz gibi ülkemiz için de en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Ahmed Şara'dan BM kürsüsünden İsrail'e Golan mesajı: "Suriye topraklarında kalacak"

"İSRAİL GOLAN TEPELERİNİ İŞGAL EDİYOR"

İsrail Suriye'ye 500'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail bugün Golan tepelerini işgal ediyor. Golan Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecektir. İsrail, Suriye'den geri çekilmeli. Yalanlar başarısız olacak, biz Allah'a hizmet etmeye devam edeceğiz."

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#israil
#suriye
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#golan tepeleri
#birleşmiş milletler
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