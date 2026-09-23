Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 81. oturumunda açıklamalarda bulundu. Suriye'nin yeniden ayağa kalktığını ve ülkesinin onuruna yeniden erişeceğini söyleyen Şara, "Artık biz dünyadan ve bölgeden izole edilmiş değiliz" dedi.

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HABERİN ÖZETİ Ahmed Şara'dan BM kürsüsünden İsrail'e Golan mesajı: "Suriye topraklarında kalacak" Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ülkesinin yeniden üretime başladığını, izole edilmediğini ve Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu belirtti. Suriye'nin krizi fırsata dönüştürerek yeniden üretime başladığı ve kalkınma planlarının Suriye'yi görmezden gelemeyeceği ifade edildi. Suriye'nin artık dünyadan ve bölgeden izole edilmiş olmadığı, birlik olarak ayağa kalktığı vurgulandı. İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgal ettiği belirtilerek, Golan'ın Suriye toprağı olarak kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Yeniden üretime başladıklarını belirten Şara, "Herhangi bir kalkınma planı Suriye'yi görmezden gelerek gerçekleştirilemez" ifadelerini kullandı.

Kürsüden işgalci İsrail'e de Golan tepeleri üzerinden net bir mesaj gönderen Ahmed Şara, "Golan Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecektir. İsrail, Suriye'den geri çekilmeli" diye konuştu.

"YENİDEN ÜRETİME BAŞLADIK, HAREKETE GEÇTİK"

Şara'nın konuşmasından satır başları:

"Yeniden üretime başladık, harekete geçtik. Suriye bir krizi fırsata dönüştürdü. Herhangi bir kalkınma planı Suriye'yi görmezden gelerek gerçekleştirilemez. Suriye onuruna yeniden erişecektir.

Artık biz dünyadan ve bölgeden izole edilmiş değiliz. Ayağa kalktık, birlik olduk ve tıpkı burada, Birleşmiş Milletler'de terörizmin önünde durduğumuz gibi ülkemiz için de en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

"İSRAİL GOLAN TEPELERİNİ İŞGAL EDİYOR"

İsrail Suriye'ye 500'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail bugün Golan tepelerini işgal ediyor. Golan Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecektir. İsrail, Suriye'den geri çekilmeli. Yalanlar başarısız olacak, biz Allah'a hizmet etmeye devam edeceğiz."