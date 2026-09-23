Ahmed Şara'dan BM kürsüsünden İsrail'e Golan mesajı: "Suriye topraklarında kalacak"

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İstanbul
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 81. oturumunda açıklamalarda bulundu. Suriye'nin yeniden ayağa kalktığını ve ülkesinin onuruna yeniden erişeceğini söyleyen Şara, "Artık biz dünyadan ve bölgeden izole edilmiş değiliz" dedi.
Yeniden üretime başladıklarını belirten Şara, "Herhangi bir kalkınma planı Suriye'yi görmezden gelerek gerçekleştirilemez" ifadelerini kullandı.
Kürsüden işgalci İsrail'e de Golan tepeleri üzerinden net bir mesaj gönderen Ahmed Şara, "Golan Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecektir. İsrail, Suriye'den geri çekilmeli" diye konuştu.
Şara'nın konuşmasından satır başları:
"Yeniden üretime başladık, harekete geçtik. Suriye bir krizi fırsata dönüştürdü. Herhangi bir kalkınma planı Suriye'yi görmezden gelerek gerçekleştirilemez. Suriye onuruna yeniden erişecektir.
Artık biz dünyadan ve bölgeden izole edilmiş değiliz. Ayağa kalktık, birlik olduk ve tıpkı burada, Birleşmiş Milletler'de terörizmin önünde durduğumuz gibi ülkemiz için de en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
İsrail Suriye'ye 500'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail bugün Golan tepelerini işgal ediyor. Golan Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecektir. İsrail, Suriye'den geri çekilmeli. Yalanlar başarısız olacak, biz Allah'a hizmet etmeye devam edeceğiz."