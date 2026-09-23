Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları, Donald Trump'ın övgü dolu sözleri BM'ye damga vurdu

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İstanbul
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma kısa süre içinde dünya gündemine damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgü dolu ifadeleri ile İsrail heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında oturumdan kaçması, Genel Kurul'a damga vuran gelişmeler arasında yer aldı.