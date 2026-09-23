Kırmızı ışık ihlali turist dolu midibüsü savurdu! Manavgat'taki korkunç kaza kamerada

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UYGULAMALAR
İstanbul
Antalya Manavgat’ta turistleri taşıyan tur midibüsü ile özel bir sağlık kuruluşuna ait araç feci şekilde çarpıştı. Kazanın etkisiyle sağlık kuruluşuna ait araç devrilerek yola savruldu. Yaşananların ardından 2'si Polonya uyruklu turist olmak üzere 3 kişi yaralanırken. Her iki aracın da kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi. İki sürücüye de 5'er bin TL para cezası uygulanırken ehliyetlerine de 2 ay süreyle el konuldu.