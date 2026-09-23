Amedspor kutlamasında dehşet anları: Havai fişeği hedef alarak attı, 2 çocuk yaralandı

Diyarbakır’da Pazar gecesi Amedspor’un Beşiktaş'ı 3-2 yenmesinin ardından sokağa çıkan bir grup caddenin ortasında ellerindeki havai fişekleri kontrolsüzce patlatmaya başladı. Refüjde bulunan bir kişi havai fişekleri çevredeki binaları hedef alarak patlattı. Bazı havai fişekler binaların duvarlarına çarparken, atılanlardan biri binanın 7'nci katındaki evin balkonundan içeri girerek patladı. Olayda balkonda bulunan 2 kardeş vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kardeşlerden birinin vücudunda 2'nci derecede yanıklar oluştuğu, çenesi ve kulağına dikişler atıldığı öğrenildi. Öte yandan havai fişeğin atılması ve fişeğin balkona isabet etme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.