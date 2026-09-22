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Düzce'de içleri ısıtan görüntü: Esnafı bulamayınca çözümü parayı kameraya göstermekte buldular

’nin ilçesinde akşam saatlerinde açık olan bir markete giden gençler, örnek bir davranışa imza attı. Satın aldıkları 2 adet ekmeğin ücretini iş yeri sahibinin sonradan görebilmesi için önce güvenlik kamerasına doğrultan gençler, ardından parayı buzdolabına bırakıp dükkandan ayrıldı. tarafından saniye saniye kaydedilen gençlerin bu dürüst hareketi, izleyenlerin takdirini toplayarak yürekleri ısıttı.

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