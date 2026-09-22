Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Kırtasiye parası 2026 hesaplara yattı mı?

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğretmenlerin gözü eğitim-öğretim hazırlık ödeneğinin ödeme tarihine çevrildi. Öğretmenler arasında “kırtasiye parası” olarak da bilinen eğitim ödeneğinin ödeme süreci 1 Eylül'de başlarken, 22 Eylül itibarıyla ödeneğin hesaplara yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki, eğitim ödeneği ne zaman yatacak, 2026 eğitim ödeneği hesaplara yattı mı? İşte ödeme sürecine ilişkin merak edilenler.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödeme işlemleri 1 Eylül 2026 itibarıyla başladı. Ancak tüm öğretmenlerin eğitim ödeneğini aynı gün alması gerekmiyor.

Ödemeler, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki muhasebe işlemleri ile okullardaki bordro süreçlerinin tamamlanmasının ardından öğretmenlerin banka hesaplarına aktarılıyor. Bu nedenle eğitim ödeneğinin hesaplara geçiş tarihi görev yapılan il ve ilçeye göre farklılık gösterebiliyor.

Verilen bilgilere göre 2026 eğitim ödeneği ödemelerinin Eylül ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ 2026 HESAPLARA YATTI MI?

22 Eylül 2026 itibarıyla bazı öğretmenlerin eğitim ödenekleri hesaplarına yatırılırken, bazı öğretmenlerin ödemeleri ise henüz gerçekleşmedi. Ödeme sürecinin kurumların muhasebe ve bordro işlemlerine bağlı olarak ilerlemesi nedeniyle Türkiye genelinde herkes için geçerli tek bir ödeme günü bulunmuyor.

Eğitim ödeneği hesabına yatmayan öğretmenlerin öncelikle görev yaptıkları okulun yönetiminden ödeme işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını öğrenmeleri gerekiyor. Okul tarafından işlemlerin tamamlandığı belirtiliyorsa bağlı bulunulan ilçe millî eğitim müdürlüğündeki ödeme süreci takip edilebilir.

2026 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğretim yılına hazırlık ödeneğinin brüt tutarı 8.665,32 TL olarak hesaplandı.

Ödenek üzerinden uygulanacak kesintiler nedeniyle öğretmenlerin banka hesabına geçecek net tutar brüt tutardan daha düşük olacak. Damga vergisi kesintisi sonrasında kadrolu öğretmenler için yaklaşık 8.599,55 TL net ödeme hesaplanıyor. Kesin tutar, öğretmenin bordro bilgilerine göre değişebilir.

EĞİTİM ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİYOR?

Öğretim yılına hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapan ve fiilen öğretmenlik yapan personele ödeniyor.

İlköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında görev yapan öğretmenler ile ilgili mevzuatta belirtilen bazı yönetici ve eğitim uzmanları da ödenekten yararlanabiliyor.

Buna karşılık öğretmen unvanı taşımayan hizmetli ve memur gibi diğer personel eğitim-öğretim hazırlık ödeneğinden yararlanamıyor.

SONRADAN GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLER EĞİTİM ÖDENEĞİNİ NE KADAR ALACAK?

Eğitim öğretim yılının başlamasının ardından göreve başlayan öğretmenlere ödeneğin tamamı yerine göreve başlama tarihine göre belirlenen oranlarda ödeme yapılıyor.

Birinci dönem sona ermeden göreve başlayan öğretmenlere eğitim ödeneğinin yüzde 75'i, ikinci dönemde göreve başlayanlara ise yüzde 50'si ödeniyor.

8.665,32 TL brüt tutar üzerinden hesaplandığında yüzde 75'lik ödeme 6.498,99 TL, yüzde 50'lik ödeme ise 4.332,66 TLoluyor. Bu tutarlarda da uygulanabilecek bordro kesintileri nedeniyle hesaba geçecek net miktar farklı olabilir.

EĞİTİM ÖDENEĞİ HESABA YATMADIYSA NE YAPILMALI?

Eğitim ödeneği 22 Eylül itibarıyla hesabına geçmeyen öğretmenlerin öncelikle okul yönetimiyle görüşmesi gerekiyor. Ödeme için okul tarafından gerekli bordro işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilebilir.

İşlemlerin okul tarafından tamamlandığı öğrenilirse bağlı bulunulan ilçe millî eğitim müdürlüğünün muhasebe ve ödeme süreci hakkında bilgi alınabilir. Ödeme işlemleri tamamlandıktan sonra ödeneğin öğretmenin banka hesabına aktarılması bekleniyor.