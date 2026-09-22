Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Eğitim
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 18:57

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Kırtasiye parası 2026 hesaplara yattı mı?

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğretmenlerin gündeminde eğitim-öğretim hazırlık ödeneği yer alıyor. Öğretmenler arasında “kırtasiye parası” olarak da bilinen eğitim ödeneğinin ödeme süreci 1 Eylül 2026 itibarıyla başladı. Peki, eğitim ödeneği ne zaman yatacak, 2026 eğitim ödeneği hesaplara yattı mı? İşte öğretmenlerin merak ettiği ödeme tarihi ve eğitim ödeneğine ilişkin detaylar.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Kırtasiye parası 2026 hesaplara yattı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 18:57

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğretmenlerin gözü eğitim-öğretim hazırlık ödeneğinin ödeme tarihine çevrildi. Öğretmenler arasında “kırtasiye parası” olarak da bilinen eğitim ödeneğinin ödeme süreci 1 Eylül'de başlarken, 22 Eylül itibarıyla ödeneğin hesaplara yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki, eğitim ödeneği ne zaman yatacak, 2026 eğitim ödeneği hesaplara yattı mı? İşte ödeme sürecine ilişkin merak edilenler.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödeme işlemleri 1 Eylül 2026 itibarıyla başladı. Ancak tüm öğretmenlerin eğitim ödeneğini aynı gün alması gerekmiyor.

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Kırtasiye parası 2026 hesaplara yattı mı?

Ödemeler, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki muhasebe işlemleri ile okullardaki bordro süreçlerinin tamamlanmasının ardından öğretmenlerin banka hesaplarına aktarılıyor. Bu nedenle eğitim ödeneğinin hesaplara geçiş tarihi görev yapılan il ve ilçeye göre farklılık gösterebiliyor.

Verilen bilgilere göre 2026 eğitim ödeneği ödemelerinin Eylül ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ 2026 HESAPLARA YATTI MI?

22 Eylül 2026 itibarıyla bazı öğretmenlerin eğitim ödenekleri hesaplarına yatırılırken, bazı öğretmenlerin ödemeleri ise henüz gerçekleşmedi. Ödeme sürecinin kurumların muhasebe ve bordro işlemlerine bağlı olarak ilerlemesi nedeniyle Türkiye genelinde herkes için geçerli tek bir ödeme günü bulunmuyor.

Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Kırtasiye parası 2026 hesaplara yattı mı?

Eğitim ödeneği hesabına yatmayan öğretmenlerin öncelikle görev yaptıkları okulun yönetiminden ödeme işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını öğrenmeleri gerekiyor. Okul tarafından işlemlerin tamamlandığı belirtiliyorsa bağlı bulunulan ilçe millî eğitim müdürlüğündeki ödeme süreci takip edilebilir.

2026 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için öğretim yılına hazırlık ödeneğinin brüt tutarı 8.665,32 TL olarak hesaplandı.

Ödenek üzerinden uygulanacak kesintiler nedeniyle öğretmenlerin banka hesabına geçecek net tutar brüt tutardan daha düşük olacak. Damga vergisi kesintisi sonrasında kadrolu öğretmenler için yaklaşık 8.599,55 TL net ödeme hesaplanıyor. Kesin tutar, öğretmenin bordro bilgilerine göre değişebilir.

EĞİTİM ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİYOR?

Öğretim yılına hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil unvanlı kadrolarda görev yapan ve fiilen öğretmenlik yapan personele ödeniyor.

İlköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında görev yapan öğretmenler ile ilgili mevzuatta belirtilen bazı yönetici ve eğitim uzmanları da ödenekten yararlanabiliyor.

Buna karşılık öğretmen unvanı taşımayan hizmetli ve memur gibi diğer personel eğitim-öğretim hazırlık ödeneğinden yararlanamıyor.

SONRADAN GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLER EĞİTİM ÖDENEĞİNİ NE KADAR ALACAK?

Eğitim öğretim yılının başlamasının ardından göreve başlayan öğretmenlere ödeneğin tamamı yerine göreve başlama tarihine göre belirlenen oranlarda ödeme yapılıyor.

Birinci dönem sona ermeden göreve başlayan öğretmenlere eğitim ödeneğinin yüzde 75'i, ikinci dönemde göreve başlayanlara ise yüzde 50'si ödeniyor.

8.665,32 TL brüt tutar üzerinden hesaplandığında yüzde 75'lik ödeme 6.498,99 TL, yüzde 50'lik ödeme ise 4.332,66 TLoluyor. Bu tutarlarda da uygulanabilecek bordro kesintileri nedeniyle hesaba geçecek net miktar farklı olabilir.

EĞİTİM ÖDENEĞİ HESABA YATMADIYSA NE YAPILMALI?

Eğitim ödeneği 22 Eylül itibarıyla hesabına geçmeyen öğretmenlerin öncelikle okul yönetimiyle görüşmesi gerekiyor. Ödeme için okul tarafından gerekli bordro işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilebilir.

İşlemlerin okul tarafından tamamlandığı öğrenilirse bağlı bulunulan ilçe millî eğitim müdürlüğünün muhasebe ve ödeme süreci hakkında bilgi alınabilir. Ödeme işlemleri tamamlandıktan sonra ödeneğin öğretmenin banka hesabına aktarılması bekleniyor.

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#öğretmen
#İl Milli Eğitim Müdürlüğü
#Okul Yönetimi
#Eğitim Ödeneği
#Kırtasiye Parası
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.