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Emekli promosyonu için eylül maratonunda son viraj: Hangi banka ne kadar veriyor?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 12:24
1
emekli banka promosyonu

Bankaların eylül ayı emekli promosyon kampanyalarında son haftaya girildi. Ek koşullarla birlikte promosyon tutarları 35 bin TL’ye dayanırken, bankaların emeklilere sunduğu mevduat faizi oranları ve ücretsiz EFT/Havale ayrıcalıkları da netleşti. İşte promosyondan faiz oranına banka banka eylül ayı emekli rehberi...

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Emekli promosyonu için eylül maratonunda son viraj: Hangi banka ne kadar veriyor?

PROMOSYONUN YANINDA MEVDUAT VE MASRAF AVANTAJI

Emekli maaşını taşıyacak vatandaşlar için sadece tek seferlik nakit promosyon değil, bankacılık işlemlerinde sunulan kolaylıklar da kritik önem taşıyor. Eylül ayı verilerine göre ING (%44,00) ve DenizBank (%42,00) emeklilere en yüksek günlük mevduat faiz oranını sunan bankalar olarak öne çıkıyor. Öte yandan ING, DenizBank ve QNB, dijital kanallardan yapılan EFT ve Havale işlemlerinden ücret almayarak emeklinin cebini koruyor.

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Emekli promosyonu için eylül maratonunda son viraj: Hangi banka ne kadar veriyor?

BANKA BANKA GÜNCEL PROMOSYON VE FAİZ LİSTESİ

Şekerbank

  • Toplam Fırsat: 35.000 TL (Sektörün en yüksek toplam teklifi)

     

  • Detay: Ana promosyon tutarına ek olarak vadesiz hesap, kredi kartı bonusu, KMH ve fatura talimatı ürünleriyle toplam tutar 35 bin TL'ye ulaşıyor.

 

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Emekli promosyonu için eylül maratonunda son viraj: Hangi banka ne kadar veriyor?

ING Bank

  • Nakit Promosyon: Koşulsuz 15.000 TL’ye varan

  • Toplam Fırsat: 32.000 TL’ye varan

     

  • En Yüksek Faiz Oranı: %44,00 (Mevduat faizinde lider)

     

  • EFT / Havale: Dijital kanallarda tamamen Ücretsiz

     

  • Ayrıcalık: %3,48’den başlayan ihtiyaç kredisi faiz oranı.

 

5
Emekli promosyonu için eylül maratonunda son viraj: Hangi banka ne kadar veriyor?

Yapı Kredi

  • Nakit Promosyon: 15.000 TL’ye varan (20 bin TL ve üzeri maaşlar için)

     

  • Ek Ödüller: 2 yeni fatura talimatına 5.000 TL, kredi kartı harcamasına 5.000 TL, mobil aktifliğe 2.000 TL, mobil müşteri olmaya özel 3.000 TL ek nakit

  • Toplam Fırsat: 30.000 TL

     

  • En Yüksek Faiz Oranı: %40,50

     

  • EFT / Havale: Kampanya koşullarına göre Ücretsiz / Ücretli.

 

6
Emekli promosyonu için eylül maratonunda son viraj: Hangi banka ne kadar veriyor?

DenizBank

  • Nakit Promosyon: 12.000 TL’ye varan
  • Ek Ödüller: KMH, 2 otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımına 18.000 TL ek promosyon

  • Toplam Fırsat: 30.000 TL

     

  • En Yüksek Faiz Oranı: %42,00

     

  • EFT / Havale: Tüm dijital kanallarda Ücretsiz.

 

7
Emekli promosyonu için eylül maratonunda son viraj: Hangi banka ne kadar veriyor?

İş Bankası

  • Nakit Promosyon: 15.000 TL’ye varan
  • Ek Ödüller: Fatura talimatına 1.000 TL, yeni kredi kartı harcamasına 9.000 TL MaxiPuan

  • Toplam Fırsat: 25.000 TL

     

  • Kredi Kartı Aidatı: Yok
  • Günlük Faiz: Var.

 

8
Emekli promosyonu için eylül maratonunda son viraj: Hangi banka ne kadar veriyor?

Garanti BBVA

  • Nakit Promosyon: 15.000 TL’ye varan
  • Ek Ödüller: Kredi kartı harcamasına 6.000 TL, Avans Hesap kullanımına 2.000 TL, yeni sigorta poliçesine 2.000 TL Bonus

  • Toplam Fırsat: 25.000 TL

     

  • En Yüksek Faiz Oranı: %38,75 (e-Vadeli)
  • Ayrıcalık: Mobil/İnternet üzerinden EFT/FAST işlemleri ve bankamatik çekim limitleri emeklilere özel tanımlanıyor.

 

9
Emekli promosyonu için eylül maratonunda son viraj: Hangi banka ne kadar veriyor?

QNB

  • Nakit Promosyon: 20.000 TL’ye varan koşulsuz nakit

  • Tanışma Faizi: %41,25

     

  • EFT / Havale: Dijital kanallarda Ücretsiz.

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