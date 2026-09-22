Emekli promosyonu için eylül maratonunda son viraj: Hangi banka ne kadar veriyor?

PROMOSYONUN YANINDA MEVDUAT VE MASRAF AVANTAJI

Emekli maaşını taşıyacak vatandaşlar için sadece tek seferlik nakit promosyon değil, bankacılık işlemlerinde sunulan kolaylıklar da kritik önem taşıyor. Eylül ayı verilerine göre ING (%44,00) ve DenizBank (%42,00) emeklilere en yüksek günlük mevduat faiz oranını sunan bankalar olarak öne çıkıyor. Öte yandan ING, DenizBank ve QNB, dijital kanallardan yapılan EFT ve Havale işlemlerinden ücret almayarak emeklinin cebini koruyor.