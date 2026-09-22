Emekli promosyonu için eylül maratonunda son viraj: Hangi banka ne kadar veriyor?

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İstanbul
Bankaların eylül ayı emekli promosyon kampanyalarında son haftaya girildi. Ek koşullarla birlikte promosyon tutarları 35 bin TL’ye dayanırken, bankaların emeklilere sunduğu mevduat faizi oranları ve ücretsiz EFT/Havale ayrıcalıkları da netleşti. İşte promosyondan faiz oranına banka banka eylül ayı emekli rehberi...
Emekli maaşını taşıyacak vatandaşlar için sadece tek seferlik nakit promosyon değil, bankacılık işlemlerinde sunulan kolaylıklar da kritik önem taşıyor. Eylül ayı verilerine göre ING (%44,00) ve DenizBank (%42,00) emeklilere en yüksek günlük mevduat faiz oranını sunan bankalar olarak öne çıkıyor. Öte yandan ING, DenizBank ve QNB, dijital kanallardan yapılan EFT ve Havale işlemlerinden ücret almayarak emeklinin cebini koruyor.
Şekerbank
Toplam Fırsat: 35.000 TL (Sektörün en yüksek toplam teklifi)
ING Bank
Toplam Fırsat: 32.000 TL’ye varan
En Yüksek Faiz Oranı: %44,00 (Mevduat faizinde lider)
EFT / Havale: Dijital kanallarda tamamen Ücretsiz
Yapı Kredi
Nakit Promosyon: 15.000 TL’ye varan (20 bin TL ve üzeri maaşlar için)
Toplam Fırsat: 30.000 TL
En Yüksek Faiz Oranı: %40,50
DenizBank
Toplam Fırsat: 30.000 TL
En Yüksek Faiz Oranı: %42,00
İş Bankası
Toplam Fırsat: 25.000 TL
Garanti BBVA
Toplam Fırsat: 25.000 TL
QNB
Tanışma Faizi: %41,25