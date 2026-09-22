Yürekleri dağlayan anlar: Bebeğinin tabutunu böyle taşıdı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 3 aylık Umay Melek Kocakurt, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine jandarma eşliğinde katılan tutuklu baba, bebeğinin tabutunu kucağında taşıdı. Babanın bebeğinin tabutunu taşıdığı anlar yürekleri dağladı.