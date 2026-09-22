Esenyurt'ta benzinlikte pompacıya silahlı saldırı

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir şahıs, benzin istasyonunda çalışan pompacıya silahlı saldırı düzenledi. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, 18 Eylül'de Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre ilk olarak benzinliğin tuvaletini kullanan kimliği belirsiz şahıs, ardından hızla Ferhat Torun'un yanına yaklaştı. Belinden çıkardığı tabanca ile 1 el ateş eden saldırgan, ardından ise silahının tutukluk yapması sonucunda koşarak kaçtı.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, silahla vurulan genç ise sırtından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Torun'u hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri silahlı saldırganı kısa sürede yakalarken, Torun'un sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan silahlı saldırıdan önce saldırganın çevrede keşif yaptığı, benzin istasyonunun tuvaletini kullandığı öğrenildi.