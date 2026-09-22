Önce çarptı, sonra kaçtı: Alkollü sürücünün karıştığı kaza kamerada

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde B.Y. isimli vatandaşın kullandığı otomobil, F.B. isimli şahsın kullandığı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, park halindeki başka bir minibüse çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü kazanın ardından olay yerinden uzaklaşsa da polis ekipleri tarafından tespit edildi ve yapılan kontrollerde sürücünün 1.67 promil alkollü olduğu belirlendi. Araçların yaralı sürücüleri hastanede tedavi altına alınırken, kaza anı kameralara yansıdı.