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Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 14:53

Beşiktaş'a Dusan Vlahovic şoku: Sırp basını açıkladı

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın santrforu VDusan Vlahovic'ten kötü bir haber geldi. Vlahovic'in Amedspor ile oynanan son lig maçında bir sakatlık geçirdiği öne sürüldü.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Beşiktaş'a Dusan Vlahovic şoku: Sırp basını açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 14:28
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 14:53

Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic'ten kötü haber geldi. UEFA Uluslar Ligi maçları için Sırbistan Milli Takımı'na giden Vlahovic'in Amedspor maçında sakatlık geçirdiği öğrenildi. 

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş'a Dusan Vlahovic şoku: Sırp basını açıkladı

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic, Sırbistan Milli Takımı'na giderken Amedspor maçında sakatlık geçirdi ve milli takımda oynayamayacak.
Dusan Vlahovic, Amedspor maçında sakatlık geçirdi.
Vlahovic, sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki dört maçında yer alamayacağını bildirdi.
Bu bilgi Sırp basını Mozzart Sport tarafından duyuruldu.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş'a Dusan Vlahovic şoku: Sırp basını açıkladı

Sırp basınından Mozzart Sport'un haberine göre; Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Amedspor ile oynanan son lig maçında bir sakatlık geçirdi.

Beşiktaş'a Dusan Vlahovic şoku: Sırp basını açıkladı

TEKNİK DİREKTÖRÜNE KENDİSİ BİLDİRDİ

Haberde, Vlahovic'in Sırbistan Teknik Direktörü Veljko Paunovic'e dört Uluslar Ligi maçında milli takıma yardımcı olamayacağını bildirdiği kaydedildi.

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