Beşiktaş'a Dusan Vlahovic şoku: Sırp basını açıkladı

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İstanbul
Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic'ten kötü haber geldi. UEFA Uluslar Ligi maçları için Sırbistan Milli Takımı'na giden Vlahovic'in Amedspor maçında sakatlık geçirdiği öğrenildi.
Sırp basınından Mozzart Sport'un haberine göre; Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Amedspor ile oynanan son lig maçında bir sakatlık geçirdi.
Haberde, Vlahovic'in Sırbistan Teknik Direktörü Veljko Paunovic'e dört Uluslar Ligi maçında milli takıma yardımcı olamayacağını bildirdiği kaydedildi.